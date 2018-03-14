İnstagram bir sevindiriyor bir üzüyor! İşte son haber

Video ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram her geçen gün biraz daha büyüyor. Doğal olarak Instagram hakkında bazı iddialar da gündeme geliyor.

Video ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram her geçen gün biraz daha büyüyor. Doğal olarak Instagram hakkında bazı iddialar da gündeme geliyor. Yeni yayınlanan bir videoda Instagram'da paylaşımların kronolojik sıraya göre sıralanacağı gösteriliyordu. En azından video kronolojik sıralama dedikodularına sebep olmuştu. Konuyla ilgili Instagram'dan açıklama geldi. Twitter

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Jack Harding isimli fotoğrafçının paylaştığı Instagram Hikayesi'nde sosyal ağda aşağı kaydırırken karşısına çıkan dokuz paylaşımın zamana göre sıralandığı görülüyordu. Kullanıcıları heyecanlandıran ve kısa sürede yayılan haber, Instagram'ın eski kronolojik sıralamaya döneceği şeklinde yorumlanmıştı.Habertürk'ün haberine göre Digital Trends web sitesine açıklamada bulunan Instagram sözcüsü, sosyal ağın kronolojik akışa geri dönmeyeceğini, ayrıca bu doğrultuda herhangi bir test yapılmadığını belirtti. Twitter

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Instagram'ın algoritması hangi paylaşımların önce görüntüleneceğini belirlerken birçok faktörü hesaba katıyor. Bunlar arasında söz konusu paylaşımın aldığı etkileşim ve beğeni sayısının büyük rol oynadığı biliniyor. Sosyal ağa çok sık giriş yapan kullanıcıların içerik akışlarında ise kimi zaman paylaşımlar kronolojik olarak sıralanabiliyor. Twitter

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