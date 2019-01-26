Instagram annesi çocuğunu döverken yakalandı

Ukrayna'nın Zaporizha kentindeki bir alışveriş merkezindeki güvenlik kameralarına yakalanan kadın çocuğunu herkesin içinde tokatlayıp tekmelerken görüntülendi.
Görgü tanıklarından biri, anneyi 'kontrolden çıkmış' olarak tanımlarken, görüntülerde mağaza çalışanlarının anneyi durdurmak için müdahale ettiği görülüyor.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun eleştirisine maruz kalan Shvetsova çocuğunun omurunu kırmakla suçlandı ve 'evde kimbilir neler yapıyor' yorumları yapıldı.
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