İnsanlık dışı gelenek kadınları kulübeye attılar ölümüne neden oldular

NEPAL'de yüzyıllar öncesine dayanan Hinduizm ile bağlantılı gelenekte, âdet gören ya da yeni doğum yapan kadınlar "mundar" yani pis, kirli olarak görülüyor. Uğursuzluk getirdiklerine inanıldığı için küçük kulübelerde ya da ahırlarda yatmaya zorlanan bu kadınların, dini sembollere, erkeklere, çiftlik hayvanlarına ve bazı yiyeceklere dokunması yasaklanıyor. Bu kadınlar, evdeki tuvaletlere veya banyolara da sokulmuyorlar.



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