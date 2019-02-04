İnsanlık dışı gelenek kadınları kulübeye attılar ölümüne neden oldular

NEPAL'deki bir gelenek kadınların ölümüne neden olmaya devam ediyor. Doti bölgesinde âdet gördüğü için evden gönderilen kadın kulübede gece ateş yaktı. Ancak ısınmak için yaktığı ateş sonu oldu.

İnsanlık dışı gelenek kadınları kulübeye attılar ölümüne neden oldular

NEPAL'de yüzyıllar öncesine dayanan Hinduizm ile bağlantılı gelenekte, âdet gören ya da yeni doğum yapan kadınlar "mundar" yani pis, kirli olarak görülüyor. Uğursuzluk getirdiklerine inanıldığı için küçük kulübelerde ya da ahırlarda yatmaya zorlanan bu kadınların, dini sembollere, erkeklere, çiftlik hayvanlarına ve bazı yiyeceklere dokunması yasaklanıyor. Bu kadınlar, evdeki tuvaletlere veya banyolara da sokulmuyorlar.

110
İnsanlık dışı gelenek kadınları kulübeye attılar ölümüne neden oldular

Bu gelenek onlarca kadının da ölümüne neden oluyor. Nepal'in kuzeybatısındaki Doti bölgesinde âdet gördüğü için gönderildiği kulübede gece ateş yakan 21 yaşındaki bir kadının dumandan zehirlenerek hayataını kaybettiği açıklandı.

210
İnsanlık dışı gelenek kadınları kulübeye attılar ölümüne neden oldular

Parwati Bogati adlı kadının cesedi, kendisine bakmaya giden kayınvalidesi tarafından bulundu. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yerel polis yetkilisi Lal Bahadur Dhami, "Gece ısınmak için ateş yakan kadının penceresi olmayan kulübenin kapısını kapattığı için duman zehirlenmesinden öldüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

310
İnsanlık dışı gelenek kadınları kulübeye attılar ölümüne neden oldular

Geçen ay da yine bir "âdet kulübesinde" bir anne ve iki çocuğu benzer şekilde hayatını kaybetmişti. Ülkede "Çopadi" adı verilen regl olan kadınları evden uzaklaştırma geleneği 2017'de suç kapsamına alınmasına rağmen kırsal kesimde hâlâ yaygın.
Yasa, 3 ay hapis cezası öngörüyor.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro