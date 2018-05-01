İnsanlığın bittiği an 8 erkek bir kıza tecavüz etti!

Kuzeydoğu Hindistan’da yaşları 18, 16 ve 14 arasında değişen 8 genç erkek, bir kız çocuğunu taciz etti. Gündüz vakti gerçekleşen insanlık dışı olayda kızın çığlıkları ve çabası ne yazık ki hiçbir işe yaramadı. Biri videoyu çeken kişi olmak üzere 8 genç erkek henüz onlu yaşların başında olduğu anlaşılan kız çocuğunu yerlerde sürükleyerek üstündeki giysileri yırttı. Gündüz vakti çevrede kimsenin olmadığı bir yerde kızın çığlıklarını duyan da olmadı. Kız çocuğu kurtulmak için uzun süre savaştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatan polis 8 erkekten 6’sını tutukladı. Cep telefonuyla görüntüleri kaydeden kişinin kimliği belirsiz. O ve saldırganlardan biri halen aranıyor.