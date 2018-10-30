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İnsanlığı utandıran şok rapor! "Uçurumun kıyısına ilerliyoruz"

İnsanlığı utandıran şok rapor! "Uçurumun kıyısına ilerliyoruz"

Dünya Doğayı Koruma Vakfının hazırladığı raporda, insanların 1970-2014 yıllarında yerküre üzerindeki hayvanların ne kadarını yok ettiğine dair bilgiler yer aldı. Uzmanlar uçurumun kıyısına doğru ilerliyoruz yorumunda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 11:20 - Güncelleme: 30-10-2018 11:20

Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) 59 bilim adamının katkısıyla rapor hazırladı. Rapor hazırlanırken 4 binden fazla türü temsil eden 16 bin 704 amfibi, sürüngen, balık, kuş ve memeli topluluğu incelendi ve 44 yıl içinde bu topluluklarda yaşayan hayvan sayısında ortalama yüzde 60 düşüş yaşandığı gözlendi.

YAŞAM AĞI TAHRİP EDİLİYOR
Gıda ve kaynakların artan biçimde ve hızlı tüketiminin, milyarlarca yılda oluşan, insanlığın nihayetinde temiz hava, su ve diğer her şey için mecbur olduğu yaşam ağını tahrip ettiğine işaret edilen raporda, bu trajik kaybın medeniyetin bekasını tehdit ettiği belirtildi.

KİTLESEL YOK OLUŞ BAŞLADI
WWF yetkilisi Mike Barrett, "Uyurgezer gibi bir uçurumun kıyısına doğru ilerliyoruz. İnsan nüfusunda yüzde 60'lık bir düşüş olsaydı bu Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Çin ve Okyanusya'nın boşalması anlamına gelirdi. Yaptığımız bu ölçekte bir şey" ifadesini kullandı. Birçok bilim adamı, dünyanın, ilki ilk insanların neden olduğu kitlesel yok oluşların altıncısını yaşamaya başladığına inanıyor.

7 MİLYON YILDA DÜZELEBİLİR

Yakın geçmişte yapılan diğer araştırmalar, medeniyetin ortaya çıkışından bu yana insanlığın dünyadaki memelilerin yüzde 83'ünün ve bitkilerin yarısının yok olmasına neden olduğunu ortaya koymuştu. Bu yıkımın şu anda sona ermesi halinde bile doğanın kendini onarmasının 5 ila 7 milyon yıl alacağı ifade ediliyor.

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