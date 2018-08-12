İnsanların yapmadığını onlar yapacak!

Fransa'daki bir eğlence parkında kargaların izmarit toplayacağı duyuruldu.

Fransa'daki Puy du Fou eğlence parkında, çöpleri bu iş için özel olarak eğitilen altı karga toplayacak. Ekin kargaları, topladıkları izmarit ve küçük çöpleri küçük bir kutuya koyacak. Kargalar, emeklerinin karşılığı olarak, getirdikleri her izmarit ve çöp için bu kutulardan yem alacak. Twitter

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Hayvanlardan bazılarının şimdiden işbaşı yaptığı, Pazartesi günü diğerlerinin de katılmasıyla ekibin altı kargaya çıkacağı belirtildi. Parkın müdürü Nicolas de Villiers, "Amacımız sadece temizlik değil. Çünkü ziyaretçilerimiz genel olarak çevreyi kirletmeme konusunda hassas. Bu yolla, doğanın çevreyi koruma konusunda bize dersler verebileceğini de göstereceğiz" dedi. Twitter

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De Villiers, kuzgun ve cüce kargalarla aynı karga familyasından olan bu kuşların "özellikle zeki" olduğunu ve oyun yoluyla insanlarla iletişim kurmayı sevdiklerini söyledi. Twitter

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