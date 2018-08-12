İnsanların yapamadığını onlar yapacak

Fransa'daki bir eğlence parkında kargaların izmarit toplayacağı duyuruldu.

İnsanların yapamadığını onlar yapacak

Fransa'daki Puy du Fou eğlence parkında, çöpleri bu iş için özel olarak eğitilen altı karga toplayacak. Ekin kargaları, topladıkları izmarit ve küçük çöpleri küçük bir kutuya koyacak. Kargalar, emeklerinin karşılığı olarak, getirdikleri her izmarit ve çöp için bu kutulardan yem alacak.

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İnsanların yapamadığını onlar yapacak

Hayvanlardan bazılarının şimdiden işbaşı yaptığı, Pazartesi günü diğerlerinin de katılmasıyla ekibin altı kargaya çıkacağı belirtildi. Parkın müdürü Nicolas de Villiers, "Amacımız sadece temizlik değil. Çünkü ziyaretçilerimiz genel olarak çevreyi kirletmeme konusunda hassas. Bu yolla, doğanın çevreyi koruma konusunda bize dersler verebileceğini de göstereceğiz" dedi.

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İnsanların yapamadığını onlar yapacak

De Villiers, kuzgun ve cüce kargalarla aynı karga familyasından olan bu kuşların "özellikle zeki" olduğunu ve oyun yoluyla insanlarla iletişim kurmayı sevdiklerini söyledi. Bu uygulama, kargaların zekalarını gösterdikleri ilk örnek değil. Bu yılın başlarında bir yem otomatıyla yapılan ve kargaların sorun çözmekte ne kadar yetenekli olduğunu gösteren deney büyük ilgi görmüştü.

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İnsanların yapamadığını onlar yapacak

Deneyde, kargalar otomata jeton işlevi gören bir kağıt parçası atarak yem alıyorlar. Deneyde, kargaların kağıtların büyüklüklerini hatırladığı ve jeton haznesine sığmayacak büyüklükteki kağıt parçalarını gagalarıyla küçülttükleri görülmüştü.

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