İnsanların yapamadığını onlar yapacak

De Villiers, kuzgun ve cüce kargalarla aynı karga familyasından olan bu kuşların "özellikle zeki" olduğunu ve oyun yoluyla insanlarla iletişim kurmayı sevdiklerini söyledi. Bu uygulama, kargaların zekalarını gösterdikleri ilk örnek değil. Bu yılın başlarında bir yem otomatıyla yapılan ve kargaların sorun çözmekte ne kadar yetenekli olduğunu gösteren deney büyük ilgi görmüştü.