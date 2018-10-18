İnsanların taşa döndüğü Pompeii kentiyle ilgili tarihi bilgi

İtalya’da Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan Pompeii kentinde bir işçinin duvara yazdığı tahmin edilen yeni bulgular tarih kitaplarının yeniden gözden geçirilmesine sebep olacak.

Antik Roma kenti Pompeii, 79'da Vezüv Yanardağı'nın iki gün süren faaliyeti sonucu volkanik külün altına gömülerek yok olmuştu. Bundan dolayı antik Roma kenti Pompeii'nin, 24 Ağustos 79 tarihinde Vezüv Yanardağı’nın iki gün süren faaliyeti sonucu volkanik kül ve cürufun altında kaldığı kabul ediliyordu. Ancak tarihi değiştirecek bir yazı bulundu. Twitter

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KASIM TARİHİNDEN 16 GÜN ÖNCE! Arkeologlar yazının o döneme ait olduğu kesinleştiğini söylüyor. Pompeii'deki bir evin duvar kalıntıları üzerinde bir işciye ait olduğu tahmin edilen‚ 'Kasım tarihinden 16 gün önce' şeklinde bir yazı keşfetti. Böylelikle, kentin sanılandan en az iki ay sonra volkan külleri altında kalıp yok olduğu kanıtlandı. Twitter

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24 AĞUSTOS 79 TARİHİNİ KİM ÇIKARDI Pompeii faciasının yanlış bir tarihte bilinmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Faciadan birkaç sene sonra bir gencin, arkadaşına, amcasını ve ailesinin çoğunu kaybettiği patlamayı anlatmak için bir dizi mektup göndermişti. 16'ncı yüzyılda keşfedilen mektupta Pompeii faciasının 24 Ağustos’ta gerçekleştiği bilgisine yer veriliyordu. Twitter

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