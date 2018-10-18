İnsanların taşa döndüğü Pompeii kentiyle ilgili tarihi bilgi

İtalya’da Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan Pompeii kentinde bir işçinin duvara yazdığı tahmin edilen yeni bulgular tarih kitaplarının yeniden gözden geçirilmesine sebep olacak.

İnsanların taşa döndüğü Pompeii kentiyle ilgili tarihi bilgi

Antik Roma kenti Pompeii, 79'da Vezüv Yanardağı'nın iki gün süren faaliyeti sonucu volkanik külün altına gömülerek yok olmuştu. Bundan dolayı antik Roma kenti Pompeii'nin, 24 Ağustos 79 tarihinde Vezüv Yanardağı’nın iki gün süren faaliyeti sonucu volkanik kül ve cürufun altında kaldığı kabul ediliyordu. Ancak tarihi değiştirecek bir yazı bulundu.

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İnsanların taşa döndüğü Pompeii kentiyle ilgili tarihi bilgi

KASIM TARİHİNDEN 16 GÜN ÖNCE! Arkeologlar yazının o döneme ait olduğu kesinleştiğini söylüyor. Pompeii'deki bir evin duvar kalıntıları üzerinde bir işciye ait olduğu tahmin edilen‚ 'Kasım tarihinden 16 gün önce' şeklinde bir yazı keşfetti. Böylelikle, kentin sanılandan en az iki ay sonra volkan külleri altında kalıp yok olduğu kanıtlandı.

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İnsanların taşa döndüğü Pompeii kentiyle ilgili tarihi bilgi

24 AĞUSTOS 79 TARİHİNİ KİM ÇIKARDI Pompeii faciasının yanlış bir tarihte bilinmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Faciadan birkaç sene sonra bir gencin, arkadaşına, amcasını ve ailesinin çoğunu kaybettiği patlamayı anlatmak için bir dizi mektup göndermişti. 16'ncı yüzyılda keşfedilen mektupta Pompeii faciasının 24 Ağustos’ta gerçekleştiği bilgisine yer veriliyordu.

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İnsanların taşa döndüğü Pompeii kentiyle ilgili tarihi bilgi

Tarihçiler hala yok oluş tarihini 24 Ağustos 79 olarak savunsa da, arkeologlar duvara yazılan yazının doğruluğunu kabullenmiş durumda. Arkeologlar 19. yüzyılda ortaya çıkartılan kalıntılar arasında sonbahar meyvelerinin taşlaşmış kalıntılarının da olduğunu, dolayısıyla 24 Ağustos tarihinin tutarsız olduğunu ileri sürüyor.

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