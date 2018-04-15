'İnsanların kafasına bir baltayla vurmak istiyorum'

Viking kralı Ragnar’a dönüşüm hikâyeniz nasıldı? - Senaryo çok bilgilendiriciydi, bana çok yol gösterdi. İzleyiciye ‘Vikingler’ gibi barbar bir topluluğu sevdirmenin sırrı ne? - Kabul ediyorum dizideki karakterlerin neredeyse hepsi kötü ve şiddet dolu şeyler yapıyordu. Bu yüzden seyircinin diziyi takip etmesi ve devamlılıklarını bozmamaları için bir sürü farklı şey denedik.