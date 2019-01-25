İnsan vücudunda keşfedildi! Meğer herkeste bulunuyormuş

Almanya'nın Duisberg Essen Üniversitesi'nden bilim insanları, insan organizmasında daha önce bilinmeyen küçük kan damarları ağı buldular. Kemiklerde bulunan bu ağ, kan ve bağışıklık hücrelerinin vücutta hızlı ve etkili yayılmasına katkıda bulunuyor.

Araştırmacılar deney sırasında, fare kemiklerinde 'ethyl cinnamate' adı verilen saydamlaştırıcı bir kimyasal madde kulandılar. Daha sonra ışık floresanı ve X-ışını mikroskobu kullanarak, içlerinde transkortikal damar adı verilen yüzlerce kılcal damar tespit ettiler.

Araştırmacılara göre, bir farenin büyük kaval kemiği bu türden binden fazla kan damarı barındırıyor. Bununla beraber, arteriyel kanın yüzde 80'i ve venöz kanın yüzde 59'u onların içinden geçiyor.

Araştırmacılardan Mattias Gunzer konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu gerçekten beklenmedik bir şey. 21. yüzyılda hiç bir kitapta bahsedilmeyen yeni bir merkezi anatomik yapı bulmak".