İnsan vücudu 7 yılda bir yenileniyor mu?

Çok konuşulan bir iddiaya göre her 7 yılda bir yepyeni bir kişiye dönüşüyoruz çünkü 7 yılda bir (veya 10 yılda bir) vücudumuzdaki her bir hücre kendisinin yeni bir versiyonuyla değiştirilmiş olur..

Mit: "Her 7 yılda bir yepyeni bir kişiye dönüşürsünüz; çünkü 7 yılda bir (veya 10 yılda bir) vücudumuzdaki her bir hücre kendisinin yeni bir versiyonuyla değiştirilmiş olur. Şimdi siz de kendinizi 7 sene önce olduğunuzdan daha genç hissetmiyor musunuz?"

Twitter

Facebook

Google Plus

1 12

Gerçek: Vücut hücrelerimizin durmaksızın yenilendiği doğrudur; ancak bu bölünme sürdükçe sizin "yeni biri" olduğunuz iddiası doğru değildir. Zira mitozla bölünme sırasında (rastgele mutasyonlar gibi mekanizmaların etkisi haricinde) birebir aynı hücreler yeniden yaratılmış olur. Bu da, bireyin fiziksel olarak aynı yapıda kalmasına neden olur.

Twitter

Facebook

Google Plus

2 12

Bilgi-1: Vücudumuzdaki 50-75 trilyon civarındaki her bir hücrenin sınırlı miktarda ömrü bulunmaktadır. Bu sürenin sonunda öldüklerinde, yerlerine yenileri gelir. Bu hücreler bir bütün olarak, harmoni içerisinde çalışsa da, teknik olarak kendi başlarına da bir miktar yaşayabilmektedirler. Bu sebeple, bedenen öldükten sonra hayatta kalan son hücrenizin ölmesi için genellikle 18-24 saat gibi bir süre geçmesi gerekir. Bu süre zarfında bedeninizde halen canlı hücreleriniz bulunmaktadır.

Twitter

Facebook

Google Plus

3 12