İnsan suratlı köpek dünyayı şaşırtıyor

Sosyal medyaya fotoğrafı yüklenen köpek Yogi, görenleri şaşırttı. Çünkü Yogi'nin gözleri, dudakları ve bıyıkları adeta bir insana benziyor.

İnsan suratlı köpek dünyayı şaşırtıyor

Sosyal medyaya fotoğrafı yüklenen köpek Yogi, görenleri şaşırttı. Çünkü Yogi'nin gözleri, dudakları ve bıyıkları adeta bir insana benziyor...Fotoğraf paylaşıldığı andan beri yüzlerce kez paylaşıldı. Kimi kullanıcılar 'Çok rahatsız edici bakamıyorum' gibi tepkiler gösterirken kimisi köpeğin çok sevimli olduğunu savundu.

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İnsan suratlı köpek dünyayı şaşırtıyor

Köpek üzerinde o kadar çok tartışma yaşandı ki köpeği ünlü oyuncu Nicolas Cage'e benzetenler bile oldu.Bir kullanıcı ise köpeğin Snapchat'teki yüz değiştirme uygulaması yapılmış gibi olduğunu yazdı.

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İnsan suratlı köpek dünyayı şaşırtıyor

İtalya'da vahşi yaşam parkında bir anne maymun, bebeğinin öldüğünü kabullenemedi ve 4 hafta boyunca onunla ilgilenmeye devam etti. İtalya'da bir vahşi yaşam parkında Evalyne isimli makak maymununun bebeği doğduktan yalnızca 5 gün sonra öldü. Durumu kabullenemeyen anne maymun, ölen yavrusuyla tam 4 hafta boyunca ilgilendi ve besledi.

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İnsan suratlı köpek dünyayı şaşırtıyor

3. haftadan itibaren yavrunun bedeni ayrılmaya başlamasına rağmen, anne maymun parçaları birleştirmeye çalışarak yavrusuyla ilgilenmeye devam etti.

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