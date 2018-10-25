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İnsan neden sürekli sinirli olur?

İnsan neden sürekli sinirli olur?

İnsan neden sürekli sinirli olur? Kontrol edemediniz bir sinir ve stres haliniz varsa elmaelma.com'un uzman görüşleri içeren haberine bir göz atın deriz.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 01:00 - Güncelleme: 25-10-2018 01:00

Uyku insanların temel ihtiyaçlarından biridir. Bazen dinlenmek için bazense çeşitli sorunlardan kaçıp kafamızı dinlendirmek için uykuya ihtiyaç duyabiliyoruz. elmaelma.com'un haberinde yer alan uzmanlar, normal uyku süresinin 7 saat olarak bilindiği günümüzde, 7 saatten fazla uyuyan insanların daha sinirli olduğunu söylüyor. Çünkü fazla uyumak kişinin psikolojisini  olumsuz yönde etkiliyor. Fazla uyumanın kişiye olan zararlarını Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Güveli'den öğrendik. 

NORMAL UYKU SÜRESİ 7 SAAT

Normal uyku süresinin ortalama 7 saat olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Ama kişiden kişiye değişen ufak farklar olabilir. Kişiliğimiz ve uyku ihtiyacımız arasında bir bağ olduğu bir gerçektir.

UYKUYU AZALTMAK YAŞAMIN VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRIYOR!

Az uyuyanlar fazla uyuyanlara kıyasla daha enerji dolu daha etkin ve daha dışa dönük insanlardır. Kendilerinden ve hayatlarından memnun oldukları gibi dış dünya ile olan iyi iletişimleri nedeniyle dışarıdaki insanlar tarafından da sevilirler. Sosyal insanlardır genellikle. Burada şunu da unutmayalım bu kadar faal bir insanın uyku ile zaman geçirmesi de kendine göre bir kayıp olarak değerlendirilebilir. Ve bu nedenle sınırlar zorlanarak az uyunmuşta olabilir. Her ne olursa olsun uykuyu azaltmanın yaşamın verimliliğini artırdığı da ortadadır.

KALİTELİ VE DİNLENDİRİCİ BİR UYKU, UZUN VE KALİTESİZ UYKUDAN DAHA FAYDALI

Uzun uyuyanlar ise genelde; sıkıntılı gergin, kendileri ve çevre ile sürekli kavga halinde olan, en azından eleştiri okları ile kendine ve çevreye daha fazla saldıran tiplerdir. Bununla birlikte uzun uyuyanların daha fazla REM uykusu uyudukları ve sanatçı ruhlu oldukları sanatsal yaratıcılıklarının daha iyi olduğu da unutulmamalıdır. Araştırmalar kısa uyumanın öğrenilebileceğini ortaya koymuştur. Burada daha etkin bir uyumanın öğrenileceğinden bahsetmek lazım. Kaliteli ve dinlendirici bir uyku uzun ve kalitesiz bir uykudan daha faydalı olduğunu hatırınızdan çıkarmayınız.

DEPRESYON NEDENİYLE UYKU İHTİYACI ZAMAN ZAMAN ARTABİLİYOR 

Ancak bazen uyku ihtiyacımızı genel tıbbi durumumuzdaki bir bozukluk artırabilir. Gribal enfeksiyonlar ve diğer hastalıklar gibi. Bazen de depresyon gibi psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle uyku ihtiyacı artabilir. Mani de ise azalan uyku ihtiyacı ve aşırı uyarılmışlık hali söz konusudur. Bu durumların dışında genel uyku alışkanlığımız kişiliğimizin bir aynası gibidir.

Kaynak: elmaelma.com

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