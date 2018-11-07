İnsan ırkı yok oluyor! 4413 yılından gelen zaman yolcusundan şok iddia

4413 yılından geldiğini söyleyen Lewis Walker, internette yeni bir tartışma başlattı. İngiltere'de doğup büyüdüğünü ve zaman yolculuğu yaptığı iddia eden Lewis, zaman makinesinin test edilmesi aşamasında seçilen kişi olduğunu söyledi. Kabul etmesi durumunda 250 bin sterlin verileceği için görevi üstlendiğini söyleyen Lewis, görevi gerçekleştirmek için son derece gizli bir askeri üsse gitmiş.
Gittiği askeri üssün yüksek teknolojiyle donatıldığını anlatan İngiliz adam, üssü ziyaret ettiğinde ışınlanma ve zihin okuma gibi pek çok teknolojik aletle karşılaşmış. Zaman makinesinin insanlara 2028 yılında tanıtılacağını söyleyen Lewis Walker, yolculuğu sırasında karşılaştığı zaman yolcularından bazılarının gelecekte insan ırkının yok olacağını söylediğini de anlattı.
Adının Lewis Walker olduğunu söyleyen yeni bir zaman yolcusu 4413 yılından geldiğini iddia ediyor. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Lewis, gençlik yıllarında babası sayesinde İngiltere Savunma Bakanlığı'nda çalışmaya başladığını belirtiyor.
Birkaç yıl bakanlıkta çalıştığını belirten zaman yolcusu 1977 yılında son derece gizli zaman makinesi test görevi için seçildiğini söylüyor. Görevi kabul etmesi durumunda 250 bin sterlin ödeme alacağını öne süren zaman yolcusu, son derece gizli bir askeri üsse gittiğini ifade ediyor.
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