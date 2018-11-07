İnsan ırkı yok oluyor! 4413 yılından gelen zaman yolcusundan şok iddia

4413 yılından geldiğini söyleyen Lewis Walker, internette yeni bir tartışma başlattı. İngiltere'de doğup büyüdüğünü ve zaman yolculuğu yaptığı iddia eden Lewis, zaman makinesinin test edilmesi aşamasında seçilen kişi olduğunu söyledi. Kabul etmesi durumunda 250 bin sterlin verileceği için görevi üstlendiğini söyleyen Lewis, görevi gerçekleştirmek için son derece gizli bir askeri üsse gitmiş.