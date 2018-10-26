İnsan idrarından tuğla yaptılar!

Üniversite öğrencileri, insan idrarından tuğla yapmayı başardı. Peki bu ne anlama geliyor? Güney Afrika'da öğrenciler, idrarı, kum ve bakteriyle birleştirdikleri bir süreçle, tuğlaların oda sıcaklığında sertleşmesini sağladılar.
Buluşu yapan Cape Town Üniversitesi öğrencilerinin danışmanı Dyllon Randall, "Bu, temelde okyanusta mercan kayalarının oluşmasıyla aynı yöntem" diye konuştu. Normal tuğlalar ise yüksek ısılı fırınlarda pişirildikleri için büyük miktarlarda karbondioksit doğaya salıyor.
Cape Town Üniversitesi'ndeki mühendislik öğrencileri, erkekler tuvaletinden idrar topladı. İlk olarak idrardan katı gübre üreten öğrenciler, daha sonra üniversitenin "bio-tuğla" adını verdiği buluşlarını "büyütmek" için, biyolojik bir süreç izlediler.
Bu sürece mikrobik karbonat çökelmesi adı veriliyor. Bakteriler, idrardaki üreyi çökelten bir enzim üretiyor ve ortaya kalsiyum karbonat çıkıyor. Daha sonra da kalsiyum karbonat kum tanelerini birbirine bağlıyor ve ortaya sert, gri tuğlalar çıkıyor.
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