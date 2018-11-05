İnsan dışkısından ilk kez plastik çıktı! Hem de 10 farklı türü birden...

PROBİYOTİK Derneği Başkanı Prof. Dr. Tarkan Karakan, 26. Avrupa Gastroenteroloji Kongresinde sunulan bir çalışmada ilk kez insan dışkısında plastik saptandığını açıkladı. Viyana Tıp Fakültesinden Dr. Philipp Schwabl'ın yaptığı bir çalışmayla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Karakan, çalışmada dünyanın değişik ülkelerinden 8 gönüllünün, bir hafta boyunca yediklerinin listesini tuttuktan sonra dışkı örnekleri verdiğini belirterek, bu örneklerin içeriğindeki plastik miktarlarının Avusturya Çevre Ajansı tarafından 10 farklı plastik için ölçüldüğünü belirtti.

İNSAN VÜCUDUNDA PLASTİK BULUNDU!... Gönüllülerin plastik kaplarda yiyecek ve içecek tükettiklerini ve sekiz gönüllüden 6 tanesinin balık yediğini belirten Prof. Dr. Tarkan Karakan, “Dışkı üzerinde yapılan incelemelerde test edilen 10 çeşit plastikten dokuzunun gönüllülerin dışkısında tespit edildiği görülmüştür. Bu plastiklerin boyutları 50 ile 500 mikrometre olarak ölçülmüştür. Çok küçük boyutlu olanlarının kana geçmesi hatta karaciğere ulaşması bile mümkündür” dedi.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 50'SİNİN DIŞKISINDA... Bu çalışmaya göre tahminen dünya nüfusunun yüzde 50’sinin dışkısında plastik bulunabileceğini dile getiren Prof. Dr. Karakan, "Bu çalışma besin zincirinde plastik kirlenmesinin önemini ortaya koyan ilk insan çalışmasıdır. Daha önce balıkların sindirim sisteminde plastik bulunmuştu. Bu durum muhtemelen denizlerdeki artan plastik atıklarından kaynaklanmaktadır" diye konuştu.

Prof. Dr. Karakan, mikroplastiklerin çeşme suyunda, okyanuslarda hatta sineklerde bile bulunduğunu, kuşların bağırsaklarında plastik artıklarının görüldüğünü ve yapılan çalışmalarla bu plastiklerin demir emilimini engellediğinin tespit edildiğini belirtti.

PLASTİKLERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ... Plastiklerin insan sağlığına etkisinin henüz tam olarak bilinmediğini belirten Prof. Dr. Karakan, “Bu konu ile ilgili İngiltere hükümeti bir çalışma başlattı. Plastiklerin günlük hayatta kullanımının azaltılmasına yönelik kampanyalarda ise son yıllarda bir artış var. Bu yıl Avrupa Parlementosu kozmetiklerde mikroplastik kullanımının yasaklanmasını oya sundu. Ayrıca Avrupa Komisyonu plastik ürünlerin gıda sektöründe kullanımının azaltılması ve okyanusların temizlenmesi için eylem çağrısında bulundu” dedi. Avrupa’da plastik pipetlerin dahi kullanımına karşı bir tutumun çığ gibi artmakta olduğunu belirten Karakan, “Bu açıdan bakıldığında Türkiye plastik kullanımı konusunda henüz yeterli farkındalığa sahip değil" şeklinde konuştu.

Küçük bir çalışma dahi olsa bu çalışmanın sonuçlarının dahi plastikle içli dışlı olduğumuzu göstermekte olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karakan “Bu durum, günümüzde artan sindirim ve bağışıklık sistemi hastalıkları arasında bir bağlantı olabileceğini göstermiştir. Bu konuda yapılacak diğer çalışmaların bu bağlantıyı net olarak ortaya çıkarmasını bekliyoruz” dedi.