İnsan değil vahşi! 8 kişi hamile keçiye tecavüz etti rezalet

HİNDİSTAN'da insanlık çıkaran olayda, 8 kişilik bir grup hamile keçiye tecavüz etti. Keçinin sahibi olay yerine koştu koşmasına ama zavallı hayvan için yapılacak bir şey kalmamıştı.

İnsan değil vahşi! 8 kişi hamile keçiye tecavüz etti rezalet

'İnsanlık bitmiş' dedirten haber Hindistan'dan. Hindistan'da 8 kişilik sapık grubu hamile bir keçiye grupça tecavüz ederek telef ettiler. Keçinin sahibi olay yerine koştu koşmasına ama zavallı hayvan için yapılacak bir şey kalmamıştı.

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İnsan değil vahşi! 8 kişi hamile keçiye tecavüz etti rezalet

GÖZALTINA ALINDILAR AMA; Hindistan'da 8 kişilik sapık grubu hamile bir keçiye grupça tecavüz ederek telef ettiler. Keçiyi çalıp telef etmekle suçlanan sapıklar gözaltına alındı.


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İnsan değil vahşi! 8 kişi hamile keçiye tecavüz etti rezalet

ACI ACI MELEMELERİ DUYDUM; Keçinin sahibi olay yerine ulaştığında keçinin çoktan ölmüş olduğunu uzaktan gelen acı acı melemeler nedeniyle kötü bir şeyden şüphelendiğini söyledi. Adamın iddiasına göre saldırganlardan üçü olay yerinde kalarak adamı sakinleştirmeye çalışırken diğer beşi kaçarak uzaklaştı.

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İnsan değil vahşi! 8 kişi hamile keçiye tecavüz etti rezalet

"BUNLAR DAHA ÖNCE DE KEÇİME SARKINTILIK YAPTILAR"; Keçinin sahibi adam ayrıca saldırganların sarhoş bir halde daha önce de keçiye sarkıntılık yaptığını ancak bu girişimi engellediğini söyledi.

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