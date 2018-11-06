İnsan beyninin nasıl çalıştığını gözlemleyebilecek bilgisayar geliştirildi!

Bilgisayar öncelikli olarak üç araştırma alanını hedeflemekte; nörobilim, robotik ve bilgisayar bilimi. Enstitü, makinenin devasa paralel hesaplama yeteneğinin makineyi bu alanlarda ilerlemeye uygun hale getirdiğini söyledi.

Üniversiteye göre, milyon işlemcili bu bilgisayar diğerlerinden farklı, çünkü verileri insan beynine benzer bir şekilde işlemek için paralelleştirmeden faydalanıyor. Paralelleştirme, bilgisayarın A noktasından B noktasına bilgi göndermek yerine, milyarlarca küçük veriyi aynı anda farklı hedeflere göndermesi anlamına geliyor.

İnsan beyninin nasıl çalıştığını gözlemleyebilecek

Bilgisayar Mühendisliği Profesörü Steve Furber bilgisayar hakkında, "SpiNNaker, insan beyninin nasıl çalıştığını çözmeye yardımcı olabileceği için heyecan verici. Araştırmacılar, bir milyar basit nöron veya milyonlarca nöronun "karmaşık yapı ve iç dinamikleriyle" simülasyonunu yapabilecekler. Makine çok yetenekli olsa da, insan beyninin 100 milyar nöronu olduğu göz önüne alınınca, bilgisayarın mevcut tüm gizemlerin kilidini açamayacağını söyleyebiliriz." dedi.