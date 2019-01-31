İnsalığın ayıbı BM’den utandıran rakam her gün 6 kişi Akdeniz’de hayatını kaybetti

AFRİKA ve Ortadoğu'da yaşananlar nedeni göç etmek isteyen insanlara Akdeniz mezar oldu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2018'de Akdeniz'de hayatını kaybeden göçmenlerin sayını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) hazırladığı raporda, mültecileri kurtarma ve karaya çıkarma konusunda devam eden siyasi çıkmaza atıfta bulunarak, 2018'de yaklaşık 2 bin 275 mültecinin Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybettiği bildirildi. UNHRC, son 5 yılda İspanya (65 bin 400), Yunanistan (50 bin 500) ve İtalya'ya (23 bin 400) toplamda 139 bin olmak üzere Avrupa'ya en az sayıda mültecinin ulaştığını bildirdi. Twitter

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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi yaptığı açıklamada, “Denizde hayat kurtarmak bir seçim değil, bir politika meselesi değil, asırlık bir zorunluluktur. Cesaret ve vizyon sahibi olarak bir sonraki mülteci teknesinin ötesine bakabilir ve bölgesel işbirliğine dayalı, insan yaşamını ve saygınlığını özüne yerleştiren uzun vadeli bir yaklaşım benimseyerek bu trajediye son verebiliriz” dedi. Twitter

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GÜNLERCE SÜREN İŞKENCE...Geçtiğimiz yıl bazı güney Avrupa devletlerinin politikaları, mültecileri taşıyan teknelerin yanaşmalarına izin verilmemesi nedeniyle insanların günlerce denizde mahsur kalmasına yol açmıştı. Twitter

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