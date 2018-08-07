'İnşaatta en az 20 yıl kriz olmaz'

Gayrimenkul sektörünün 2019’dan sonra sıçrama yaparak 2005-2010 yıllarındaki günlerine döneceğini öngören Varyap Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Erdinç Varlıbaş Habertürk'e konuştu.

Şu an 4 projeyle yola devam ettiklerini aktaran Erdinç Varlıbaş, yurtdışındaki ilk yatırımları olan Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Varyap Akrapoli projesinin yüzde 50’sinin satıldığını söyledi.

Müteahhitler, ev satışlarındaki durgunluğun ana nedeni olarak konut kredisi faiz oranlarının ve dövizin yükselmesi olarak gösteriyor. Bu yıl mayıs ayında yapılan faiz indirimiyle birlikte konut satışları 3 ayın ardından tekrar artışa geçmişti. Kampanyanın etkisinin görüldüğü haziran ayında da satışlarda yüzde 22'lik sıçrama olmuştu. Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir araya gelen sektör temsilcileri, faiz ve döviz artışının inşaat sektörü durma noktasına getirdiğini anlattı. Varyap Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Erdinç Varlıbaş da konut satışlarına genç nüfus, ev satın almaya yönelik kültürel yapı, eskiyen konut stoku bir de faiz ve kur seviyesinin direkt etkisi olduğunu söyledi. Türkiye'nin genç nüfusu, kültürel yapısı ve eski yapı stokuyla büyük bir potansiyeli olduğunu ancak yüksek faiz ve kurun etkisiyle vatandaşların konut alımlarını ertelediğini dile getirdi. Şu anda sektördeki dar boğazın bir krize işaret etmediğini belirten Varlıbaş, faizlerin ve kurun düşmeye başlamasıyla da Türkiye'de en az 20 yıl daha konut krizi çıkmayacağını vurguladı.

'TÜRKİYE 3-4 KAT ZENGİNLEŞECEK'

Yeni hükümet sistemi ve değişen küresel konjonktür ile birlikte önümüzdeki birkaç yılda Türkiye ekonomisinin daha da gelişeceğine bununla birlikte de ekonomik refahın da bugünün 3-4 katına çıkacağını öngördüklerini kaydeden Varlıbaş, "Biz sektör temsilcileri olarak, aynı kararlılık ve inançla üretmeye devam ettiğimiz sürece, hükümetimiz ile yakın temasta kalarak, umuyoruz ki düşen faiz oranları ile birlikte de özellikle önümüzdeki yıldan sonra 2005-2010 yılları arasındaki yükselişin bir benzerini hat ta daha büyüğünü yasayacağız. Diğer bir ifadeyle 2019’dan sonra inşaat sektörü büyük sıçrama yapacak” dedi. Varyap'ın şu anda İstanbul dışında 4 projesi olduğunu aktaran Erdinç Varlıbaş, yeni dönemde Varyap olarak kendilerini 2020’de başlayacakları İstanbul ve diğer şehirlerdeki yeni projelere hazırladıklarını dile getirdi.

Varlıbaş sektör için konuşulan kriz konusunun ise belirli kesimler tarafından dönem dönem bilerek çıkarıldığını belirterek, "Türkiye'de özellikle lider sektörü inşaat üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Manipülatif söylemler oluşturuluyor. Buradaki amaç ülke ekonomisini taşıyan bir sektörü baltalayarak, Türkiye'nin önünü kesmek. Biz bunu en dönemlerimizde hakkımızda çıkan söylentilerle de farkettik" iddiasında bulundu.

Varyap olarak son 15 yılda 5 milyon metrekare inşaat ürettiklerini ve başarıyla teslim ettiklerini söyleyen Varlıbaş hali hazırda Bodrum Yalıkavak, Trabzon Yomra Sanayi Sitesi ve Atina’daki Varyap Akrapoli konut projesi ile birlikte Adalet Bakanlığı’na yaptıkları taahhüt işlerine devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

YALIKAVAK'A 120 MİLYON EURO'LUK PROJE

Varyap Yalıkavak Residences, Hotel & Beach projesi hakkında bilgiler veren Erdinç Varlıbaş, “52 adet özel rezidans ve 100 odalı dünyaca ünlü Hyatt Grubu’nun işleteceği otel ile kendine özel iskele ve plajdan oluşuyor. 2019 yazında teslim edilecek projedeki konutların inşaatı da büyük ölçüde tamamlandı. Otel bölümü ile birlikte proje 120 milyon Euro değere sahip. Metrekare fiyatlarının 4 bin 500- 5 bin 500 Euro arasında değişiyor. Şu ana kadar 22 rezidansın satışını tamamladık. Türk müşterilerimizin yanı sıra Lübnan, Kanada, İtalya ve ABD’den müşterilerimize satış yaptık” dedi.

Satışa sunulan son 30 rezidans için, Türk müşterilere yeni yıla kadar Euro kurunu 4.99 TL’de sabitlediklerini belirten Varlıbaş, "Yüzde 15’e yakın bir avantaj sağlayacağız. 70 ile 225 metrekare aralığında değişen büyüklüğe sahip projemizdeki fiyatlar 385 bin Euro’dan başlıyor. Bu fiyatlarla böyle bir lokasyona ve bu özelliklere sahip başka gayrimenkul bulmak Bodrum’da zor” diye konuştu.

'VARYAP AKRAPOLI'NİN YÜZDE 50'Sİ SATILDI'

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Varyap Akrapoli projesinin Varyap’ın ilk yurtdışı projesi olduğunun altını çizen Varlıbaş, proje hakkında bilgi verdi. Atina’da 2020’ye kadar 100 dairelik projeksiyon yaptıklarını ve bunu etaplandırdıklarını aktaran Erdinç Varlıbaş, "Bu yatırımların toplam maliyeti 75 milyon Euro olacak. İlk etabın Mayıs ayında lansmanı yapıldı ve yüzde 50’si satıldı.Tapuları Ağustos sonu verilecek bu proje 2020 Mart’ta teslim edilecek. İnşaatı ise başladı. Ağırlıklı olarak, Türk, Lübnan ve Rusya’dan müşteriler satın aldı. 250.000-350.000 Euro aralığındaki üniteler, konumu ve yeni bina oluşu sebebi ile kira getirisi yüksek evler olarak öne çıkıyor" dedi.

TRABZON'A SANAYİ SİTESİ

Trabzon Yomra’daki sanayi sitesi projesiyle ilgili de bilgiler veren Varlıbaş, 50 bin metrekarelik kendi arsalarında sanayi sitesi projesi ile ilk kez sanayi gayrimenkul alanına adım attıklarını belirtti. 50 ile bin metrekare arasında değişen büyüklükte toplam 370 üniteden oluşan Yomra Sanayi Sitesi’ndeki metrekare fiyatları ise KDV dahil 3.500 – 4.500 TL arasında değişiyor. Projenin 250 milyon liralık yatırım bedeli bulunuyor. Aksaray'da yüksek güvenlikli ceza evi inşa ettiklerini aktaran Erdinç Varlıbaş, 520 milyon lira sözleme bedeline sahip projenin 3 yıl içinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.