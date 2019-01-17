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İnşaat ve gayrimenkul sektörü Evim Türkiye Fuarı'nda buluşacak

İnşaat ve gayrimenkul sektörü Evim Türkiye Fuarı'nda buluşacak

EVİM Türkiye Fuarı, 8-10 Şubat tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 02:14 - Güncelleme: 17-01-2019 02:14

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği, Demirören Medya ve İstexpo ortaklığıyla gerçekleştirilecek fuara, Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünün en önemli firmaları katılım gösterecek. Ziyaretçilerin ücretsiz giriş yapabileceği fuarda, birçok ünlü isim de Avrupa'da yaşayan Türkler'le bir araya gelecek.

BAKAN KURUM’DAN DESTEK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Evim Türkiye Fuarı’na destek verdiklerini belirterek, “Yurt dışında ülkemizi tanıtan fuarlar, organizasyonlar bize ve sektörümüze olumlu bir şekilde yansır. Tüm sektör temsilcilerini Evim Türkiye Fuarı’na katılmaya davet ediyorum” dedi.

BAŞKONSOLOS GÜREL: DÜSSELDORF ÇOK DOĞRU BİR ADRES
Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, Almanya’daki Türk vatandaşlarının yanı sıra Türkiye’de yatırım yapmak isteyen Almanlara da bir şekilde ulaşılması gerektiğini belirterek, “Türkiye ekonomisinin yararına olacak her organizasyonu destekliyoruz. Düsseldorf da bu organizasyon için çok doğru bir adres” diye konuştu.

ITO BAŞKANI AVDAGİÇ: İSTANBUL’U DÜSSELDORF’A TAŞIYORUZ
Evim Türkiye fuarında yer alacak İstanbul Ticaret Odası’nın başkanı Şekib Avdagiç, “İnanıyorum ki, Şubat ayında ilki düzenlenecek Evim Türkiye Fuarı kendi alanında marka haline gelecektir. Evim Türkiye, inşaat sektörümüz için önemli bir çıkış noktası sağlayacak. İnşaat ve gayrimenkul sektörü, yeni satış imkânlarını çok uzakta değil, Avrupa’daki Türkiye’de bulacak. Dövizdeki dalgalanmadan etkilenmeyen gurbetçilerimiz de, birikimlerini en iyi şekilde bu sektörde değerlendirme ve daha da kazançlı çıkma şansına sahip olacak. Evim Türkiye Fuarı, başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa’da yaşayan yabancıların Türkiye’de bir gayrimenkul yatırımı yaparak, yatırımcı Türk vatandaşı olmaları için de ciddi bir fırsat. Avrupa’daki Türkler, baba diyarı topraklarda bir ev, ofis ya da arsa satın alarak hem güzel bir yatırım yapacaklar hem de doğdukları topraklara biraz daha yaklaşacaklar” ifadesini kullandı.

“TÜRKLER, BULUNDUKLARI ÜLKENİN EKONOMİSİNE DİNAMİZM KATIYOR”
Türklerin dünyanın her bölgesinde başarılı girişimciliğiyle öne çıktığını vurgulayan Avdagiç, “Türkler, bulundukları ülkenin ekonomisine dinamizm katıyor. Bu sayede Türkiye’yi de dünyanın her köşesinde başarıyla tanıtıyorlar. Yaşadıkları ülkenin vatandaşlığını alarak, ülkemizin dünyanın her köşesinde söz sahibi olabilmesi yönündeki temel taşları oluşturuyorlar. Bu büyük bir misyondur. Biz de İTO olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın her türlü yatırımında yanında olduğumuzu Almanya’da bir kez daha ifade edeceğiz” dedi.

3 ÇATI DERNEK DE DESTEK VERİYOR
Düsseldorf’ta düzenlenecek Evim Türkiye Gayrimenkul Fuarı’na Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve iştiraki Emlak Konut’un yanı sıra, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) de destek veriyor. Katılımcı markalar, 6 bin metrekare fuar alanında 3 gün boyunca projelerini sunarak satış yapma, ödeme avantajlarını anlatma imkânı bulacak. Gayrimenkul firmaları, bankalar ve değerleme uzmanlarının yer aldığı fuarda birçok şehirden farklı gelir grubuna hitap eden projeler tanıtılacak.

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Kaynak : DHA

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