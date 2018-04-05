İnşaat operasyonunda Albay'a gözaltı! Raci Şaşmaz'a ağır suçlama

KURTLAR Vadisi dizisinin eski yapımcısı ve senaristi halen de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yapımcılığını yürüten Raci Şaşmaz'a ait Pana Yapı'nın bir süre önce satın aldığı İstanbul Fikirtepe’de proje yürüten Selimoğlu İnşaat’ın eski yöneticisi ve çalışanlarına yönelik yapılan operasyonda çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında halen Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan muvazzaf bir albayın da olduğu anlaşıldı. Hürriyet'in haberine göre, hakkında gözaltı kararı çıkarılan Albay E. U.’nun Ankara’dan İstanbul’a gelerek ifadesini soruşturmayı yürüten savcıya verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

ANKARA’DAN İFADEYE GELDİ... Pana Yapı’nın bir süre önce satın aldığı Selimoğlu İnşaat’ın eski yöneticilerine yönelik operasyonda 11 kişi hakkında göz altı kararı verilmişti. Şüphelilerden önemli bir kısmı İstanbul’daki adreslerinde gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden birinin de Albay E. U. olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Albay U.’nun İstanbul’da bulunan lojmanına gitti.

"KARDEŞLERİME ZARAR VERMEK İÇİN"... Ancak Albay U.’nun Ankara’da görevde olduğu anlaşıldı. Edinilen bilgilere göre Albay U., hakkındaki gözaltı kararını öğrendikten sonra İstanbul’a geldi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Albay U. ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Albay U. ifadesinde, bedelini ödemeden projeden herhangi bir daire almadığını kaydetti. Albay U., hakkındaki iddiaların ise operasyon kapsamında gözaltın alınan kardeşlerine zarar vermek için ileri sürüldüğünü söyledi.

"RACİ ŞAŞMAZ İLE AİLECEK GÖRÜŞÜYORDUK"... Albay U. verdiği ifade sonrası savcılık kararı ile serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Albay U.’nun eski eşi H. K. ise, suç duyurusunda bulunan isimlerden Pana Yapı’nın sahibi T. Raci Şaşmaz ile ailecek görüştüklerini belirterek “Aramızda herhangi bir problem yoktu. Sonradan şirkette ne yaşandığını ben bizzat bilmiyorum. Banka kayıtları ve diğer gayrimenkuller araştırılırsa söylediklerim doğrulanacaktır” dedi.

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI: Edinilen bilgilere göre, gözaltına alınan isimler arasında yer alan Albay U.’nun yanı sıra H. K. A. U., A.Y. ve Z. T. serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler K. C. U., N. T., A. Z., İ. G.’nin ifade işlemleri ise dün tamamlandı. Şüphelilerin ne zaman adliyeye sevk edileceklerine ilişkini ise net bir bilgi bulunmuyor.

'DAHA BÜYÜK SUÇLAR VAR' İDDİASI... Bir kısım şüphelinin avukatı Azat Ekici konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Müvekkil K.U. ve diğerleri 'suçlu' imiş gibi lanse ediliyor. Soruşturmanın henüz başındayız, kim suçlu kim değil ileride ortaya çıkacak. Dikkat edilmesi gereken husus K.U.’nun, bu dosyanın şikayetçileri hakkında daha kapsamlı ve daha ciddi suç iddiaları olduğudur. Eminizki yürüyen diğer soruşturmada esas gerçekler ortaya çıkacaktır.”

RACİ ŞAŞMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU... Bu arada, gözaltına alınan isimlerden bir kısmı da, kendileri hakkında suç duyurusunda bulunan Raci Şaşmaz ve diğer isimler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

BAŞKA SUÇLAR ÖRTÜLMEK İSTENİYOR... Soruşturmada adı geçen Y. U. (40) ise Hürriyet'e yaptığı açıklamada “Ben ve 74 yaşındaki annem Antalya’daydık. İstanbul’a gelmemiz istendi. Dün akşam uçakla geldik. Bu sabah da savcı beye geldik; ben ve annem ifade verdik. Adliyede bekliyoruz. Bu operasyonla birlikte birileri başka bir takım suçları örtmeye çalışıyor; birileri vakit kazanmaya çalışıyor. 40 milyon liranın kayıp olduğu söyleniyor. Ki böyle bir şey söz konusu değil. Bir konuyu da anlamak mümkün değil. 40 milyon kayıp olduğu iddia edilirken ve finanstan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve ortağın yurt dışında olmasına rağmen soruşturmada kendisi hakkımda en ufak bir ifade geçmemesi enteresan. Hakkımızdaki ifadeler gerçek dışı. Şirketin çalışanlarından 25 kişi şimdi adliyede ve bizim lehimize şahitlik yapmak için bekliyorlar. 74 yaşındaki annemin olay ile hiçbir ilgisi yok” dedi.

Bu arada, şirketin finanstan sorumlusu M. A.'nın ABD'ye kaçtığı ifade ediliyor.