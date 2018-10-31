İnşaat müteahhitlerinden tapu harcı ve KDV indirimi çağrısı

İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi 31 Ekim tarihine kadar konut teslimlerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 8, binde 20 olarak uygulanan tapu harcı da binde 15 olarak uygulanıyordu. 31 Ekim sonrası da bu oranların değiştirilmemesi ve bu şekilde uygulamaya devam edilmesi sektör için oldukça önemlidir. Özellikle konut kredilerindeki artışlar, kredili konut satışlarını çok ciddi oranda düşürdü ve inşaat sektöründeki firmalar satışların azlığından muzdarip durumda. Vergi oranlarının bu ortamda yükseltilmesi, sıkıntıda olan sektöre hepten köstek olacaktır” dedi.

Ülke ekonomisinin ve özelde de inşaat sektörünün içinde bulunduğu durumun dikkate alınmasını öneren Andıç, konut teslimlerinde yüzde 18 ve tapu harcında da binde 20 olan, ancak Mart ayından itibaren yüzde 8 ve binde 15 olarak uygulanan oranların, son gün olan 31 Ekim'den sonra da devam etmesini önerdi. Andıç, "Özellikle konut faizlerindeki artışın etkisi ile konut satışları çok ciddi şekilde düşmüş durumdayken KDV oranlarını artırmak sıkıntıda olan sektörü daha da olumsuz etkileyecektir” diye konuştu. Andıç, Bakanlar Kurulu’nun 31 Ekim sonrasında da düşük oranların uygulanması yönünde yetkisini kullanması önerisinde bulundu.