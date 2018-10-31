  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İnşaat müteahhitlerinden tapu harcı ve KDV indirimi çağrısı

İnşaat müteahhitlerinden tapu harcı ve KDV indirimi çağrısı

İNŞAAT Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, 31 Ekim’de sona erecek tapu işlemlerinde uygulanan harç ve KDV indiriminin uzatılması için çağrıda bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 31-10-2018 11:03 - Güncelleme: 31-10-2018 11:03

İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi 31 Ekim tarihine kadar konut teslimlerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 8, binde 20 olarak uygulanan tapu harcı da binde 15 olarak uygulanıyordu. 31 Ekim sonrası da bu oranların değiştirilmemesi ve bu şekilde uygulamaya devam edilmesi sektör için oldukça önemlidir. Özellikle konut kredilerindeki artışlar, kredili konut satışlarını çok ciddi oranda düşürdü ve inşaat sektöründeki firmalar satışların azlığından muzdarip durumda. Vergi oranlarının bu ortamda yükseltilmesi, sıkıntıda olan sektöre hepten köstek olacaktır” dedi.

Ülke ekonomisinin ve özelde de inşaat sektörünün içinde bulunduğu durumun dikkate alınmasını öneren Andıç, konut teslimlerinde yüzde 18 ve tapu harcında da binde 20 olan, ancak Mart ayından itibaren yüzde 8 ve binde 15 olarak uygulanan oranların, son gün olan 31 Ekim'den sonra da devam etmesini önerdi. Andıç, "Özellikle konut faizlerindeki artışın etkisi ile konut satışları çok ciddi şekilde düşmüş durumdayken KDV oranlarını artırmak sıkıntıda olan sektörü daha da olumsuz etkileyecektir” diye konuştu. Andıç, Bakanlar Kurulu’nun 31 Ekim sonrasında da düşük oranların uygulanması yönünde yetkisini kullanması önerisinde bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İnşaat müteahhitlerinden tapu harcı ve KDV indirimi çağrısı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro