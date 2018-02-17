Inna'nın Türkiye'ye sürprizi var!

Türkiye'de hatırı sayılı bir kitlesi olan Romanyalı şarkıcı Inna, geçtiğimiz hafta yeni albümünün tanıtım çalışmaları için Türkiye’ye geldi. Türkçe şarkı söyleyebileceğini açıklayan Inna, "Bu konuda Türkiye'ye bir sürprizim olabilir" şeklinde konuştu.

Ocak ayında çıkan yeni albümü Nirvana’nın radyo promosyon çalışması için tek tek radyoları ziyaret eden Romanyalı şarkıcı Inna, “Türkçe öğrenmek ve Türkçe bir şarkı söylemek ister misiniz?” sorusuna “Türkçeyi öğrenmek isterim. Zaman bulduğumda bunu yapacağım. Türkçe şarkı söyleyebilirim bu konuda Türkiye'ye bir sürprizim olabilir” cevabını verdi.

ATATÜRK'ÜN EVİNİ ZİYARET ETTİ

Çocukluğundan beri Tarkan dinlediğini ve megastarla düet yapmak istediğini açıklayan Inna, ziyareti sırasında Atatürk'ün Şişli’deki evini de gezme fırsatı buldu.