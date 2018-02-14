İnlerini bombalarla donatmışlar adım başı tuzak

Zeytin Dalı Harekatı ile büyük darbe yiyen terör örgütü PKK/PYD, Afrin'de darbe üstüne darbe yerken kaçarken geride bıraktıkları inlerini bombalı tuzaklarla donatıyor. Mehmetçik de teker teker temizliyor...

Terör örgütü PKK/PYD, Afrin'de darbe üstüne darbe yerken kaçarken geride bıraktıkları inlerini bombalı tuzaklarla donatıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarından arındırılan bölgelerdeki mağara ve arazilerdeki tuzaklanmış patlayıcılar güvenlik güçlerince imha ediliyor. Twitter

Facebook

Google Plus

1 8





Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak'ta başlatılan harekat kapsamında, Afrin kırsalında 50'nin üzerinde köy, belde ve stratejik nokta terör örgütünden temizlendi. Teröristler, kaybettikleri bölgelerde birçok noktaya ise mayın ve patlayıcı tuzakladı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 8

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede, teröristlerin kaybettikleri mağara girişleri ve birçok noktada arazi yapısına uygun şekilde kamufle ettikleri patlayıcıyı tuzakladıklarını saptadı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 8