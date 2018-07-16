İngiltere'yi karıştıran sapık bakan skandalı! Detaylar iğrenç

Genç kadınlara attığı sapık mesajlar ortaya çıkan İngiliz vekil ve KOBİ'lerden sorumlu bakan Andrew Griffiths'in skandalı ülkeyi karıştırdı. Bakan skandalının detayları şöyle... Tanıştığı birçok kadını telefondan taciz ettiği bilinen Griffiths'in son kurbanı Imogen Treharne isimli bir bir bar çalışanı olmuş... İngiliz bakan, Treharne'ye attığı mesajda, "Ben bir bakanım, çok kız arkadaşım var. Güç afrodizyaktır" yazmış.

İngiltere’de 2010 yılından beri vekil olarak görevine devam eden Muhafazakar Parti’den Andrew Griffiths’in evli olmasına rağmen birçok kadınla flörtleştiği ve onlara cinsel içerikli mesajlar attıkları ortaya çıktı. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mirror evli ve çocuk sahibi olan Griffiths’in yazışmalarını ifşa etti. Bir barda çalışan ve aynı zamanda mankenlik de yapan Imogen Treharne’ye gönderdiği mesajlarda sapık bakan, “Benim çok kız arkadaşım var. Güç bir afrodizyaktır” dediği öğrenildi.