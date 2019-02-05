İngiltere'nin Brexit'i 1.7 milyon insanı yoksullaştıracak

Alman Gelişim Enstitüsü’nün hazırladığı rapora göre, Brexit’in gerçekleşmesi durumunda ekonomisi İngiltere’ye bağlı olan Avrupa dışındaki az gelişmiş ülkelerin daha da yoksullaşabileceği ifade edildi.

AB’nin az gelişmiş 49 ülke ile yaptığı EBA (Everyting But Arms) Anlaşması çerçevesinde, bu ülkelerin Avrupa Birliği’ne ihracatından gümrük tarifesi alınmıyor. Ancak İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra bu ülkeler İngiltere pazarına EBA anlaşmasıyla giremeyecek.

En fazla zarar görecek ülkelerin başında İngiltere pazarına yüzde 7.7 ihracat oranıyla ticaret yapan Kamboçya geliyor. Raporda, Brexit’in EBA ülkeleri içinde yaşayan 1.7 milyon insanı daha da yoksullaştırabileceği uyarısı yapıldı.

Raporda ayrıca bunun sadece ufak bir tahmin olduğu, Brexit’in olumsuz etkileri içerisindeki belirsiz etkilerinin, İngiliz para birimi Sterlin’in değerinin düşmesinin, acil yardım ve yatırım harcamalarının kısılması gibi sonuçların hesaplanmadığı bildirildi.