İngiltere'nin 'altın kızı'nın şüpheli ölümü!

2017’de Erzurum’da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde İngiltere’yi temsil ederek bronz madalya kazanan ve böylece ülkeye tarihinde ilk kez bu alanda madalya kazandıran genç sporcu Ellie Shoutter’ın aniden hayatını kaybettiği belirtildi. Bu ayın başında Shoutter’ın Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek olan 2022 Kış Olimpiyatları’da İngiltere’yi kıdemli snowboard takımında temsil edeceği açıklanmıştı.

POPÜLER BİR ÜYEYDİ: İngiltere Olimpiyat Komitesi Başkanı Hugh Robertson’un, genç kızın yurt dışında olimpiyatlara hazırlandığı ancak öldüğü zaman İngiltere’de bulunduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: “Ellie, takımın sevilen ve inanılmaz derecede popüler bir üyesiydi. Bu üzücü zamanda dualarımız onun ailesi ve arkadaşlarıyla.”



