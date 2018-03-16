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İngiltere'den skandal Türkile kararı! Rusya ilgisi var mı?..

İngiltere'den skandal Türkile kararı! Rusya ilgisi var mı?..

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını bugün itibari ile kaldırdı. Artık sadece uzatma vizesi verilecek...

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 14:53 - Güncelleme: 16-03-2018 15:11

Rusya ile 'ajan krizi' nedeniyle köprüleri atan ve Almanya, Fransa ile ABD'yi de yanına alan İngiltere'den Türkiye ile ilgili dikkat çekici bir karar çıktı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını bugün itibari ile kaldırdı. Artık sadece uzatma vizesi verilecek.

SÜRESİZ OTURUM HAKKINI KALDIRDI: İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını kaldırdı. Ankara Anlaşması başvurusuna göre Türk vatandaşları ilk başvurularında 1 yıl, bu sürenin sonunda ise 3 yıl vize alıyorlar ve 4 yılın tamamlanmasının ardından süresiz oturum hakkına erişiyorlardı.

YENİ BİR BAŞVURU KATEGORİSİ HAZIRLIYOR: Yeni düzenleme ile bu durum ortadan kalktı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, süresiz oturum iznini kaldırdığını duyurdu. Artık Türk vatandaşları sadece vize uzatma başvurusu yapabilecek. Her başvuruda 3 senelik oturum izni verilecek. İçişleri Bakanlığı, değişiklik doğrultusunda yeni bir başvuru kategorisi hazırlığı içerisinde olunduğunu da bildirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • YORUMCU 16 Mart 2018 15:31 ALLAH SATEN BUNLARIN NE OLDUGUNU BILIYOR AYETTE DEMIS MAIDE SURESI 51 AYETTE BASKA NE BEKLERSINKI SATEN BUNLARDAN BASKA BISEY BEKLEYENIN AKLINA SASARIM

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