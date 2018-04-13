İngiltere'den beklenen Suriye kararı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, Suriye'yi görüşmek üzere Beyaz Saray'da toplandı. Tüm dünyanın merakla beklediği toplantıdan, Suriye'ye askeri müdahale konusunda bir karar çıkmadı. Bu arada İngiltere Başbakanı Theresa May'in çağrısıyla toplanan kabineden, askeri bir harekat için ABD ve Fransa ile birlikte hareket etme kararı çıktı. Rusya ise artan gerginlik üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdı.

Suriye gündemiyle Beyaz Saray'da yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı sona erdi. Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda Suriye konusunda nihai karara varılmadı. Trump yönetimi istihbarat bilgilerini değerlendirip görüşmeye devam ediyor. Trump, Fransa ve İngiltere liderleri ile telefonda görüşecek." denildi.

İNGİLTERE'DEN ABD VE FRANSA'YA DESTEK

Bu arada İngiltere Başbakanı Theresa May'in acil çağrısıyla bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Duma'da düzenlenen kimyasal saldırı ile buna tepki olarak ABD'nin Suriye'ye yapması gündemde olan askeri harekata İngiltere'nin katılımının ele alındığı toplantıda, May'in, saldırıyı "şok edici ve barbarca bir eylem" olarak nitelendirdiği aktarıldı.

FİKİR BİRLİĞİ

Esed rejiminin kimyasal silah kullanımına yönelik geçmiş kayıtları bulunduğunu anımsatan İngiliz kabinesinin, geçen hafta sonu düzenlenen saldırının büyük ihtimalle sorumlusunun da rejim olduğu konusunda fikir birliğinde bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kabine, kimyasal silah kullanımına göz yumulmamasının hayati önem taşıdığı kararına vardı. Kabine, insani sıkıntıyı hafifletmek ve kimyasal

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silahların Esed rejimi tarafından daha fazla kullanılmasını engellemek için harekete geçme ihtiyacı üzerinde anlaştı. Kabine, Başbakan'ın (May) uluslararası bir müdahaleye uyum sağlamak üzere ABD ve Fransa'daki müttefiklerle çalışmayı sürdürmesi konusunda anlaştı."

PARLAMENTO DESTEĞİ

İngiliz basını toplantı öncesinde çıkan ve Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberlerde May'in, konuyu parlamentoya götürmeden askeri harekata katılma eğiliminde olduğunu yazmıştı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de konunun parlamentoda öncelikli olarak tartışılması çağrısında bulunmuştu.

Halen Paskalya tatilinde olan İngiliz parlamentosunun normal koşullarda pazartesi günü işbaşı yapması gerekiyor.

İngiltere'yi ABD'nin 2003'teki Irak seferine dahil eden eski Başbakan Tony Blair, İngiliz hükümetinin parlamentoya gitmeden ABD'nin askeri operasyonuna destek verebileceğini savunuyor.

Geçen yıl yapılan erken seçimde tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu kaybeden ve Kuzey İrlanda'nın sağ partisi Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kuran May, parlamentoda istediği desteği bulamamaktan endişe ediyor.

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RUSYA'DAN BMGK HAMLESİ

Rusya, ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesi nedeniyle artan gerginlik üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uluslararası barış ve güvenliğin tehdit altında olduğu bir zamanda BMGK'nin toplanması yerinde olur." ifadesini kullandı.

Nebenzia, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de toplantıya katılarak konseyin 15 üyesini bilgilendirmesi talebinde bulundu. BMGK'nin cuma günü toplanması bekleniyor.

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