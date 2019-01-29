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İngiltere'deki Türklere kötü haber tüm başvurular yenilenecek

İngiltere'deki Türklere kötü haber tüm başvurular yenilenecek

Avrupa Birliği'nden Brexit anlaşma ile çıkmaya çalışan İngiltere'den kötü haber geldi. Brexit sonrası için hazırlanan göçmen düzenlemesini onayladı. Düzenlemeye göre İngiliz vatandaşı olmayanlar oturum ve çalışma izni için tekrar başvuru yapacak.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 17:13 - Güncelleme: 29-01-2019 17:13

İngiliz Parlamentosu hükümetin Brexit sonrası için hazırladığı göçmen düzenlemesini onayladı. Euronews’in haberine göre, 28 Ocak akşamı oylanarak kabul edilen düzenleme AB üyeliğinden ayrıldıktan sonra İngiltere’nin bağımsız bir göçmen politikası olmasını öngörüyor.

Üzerinde tartışmalar olan düzenleme 297’e karşı 234 oy ile parlamentodan geçer geçmez İngiltere İçişleri Bakanlığı Brexit’in anlaşmasız olarak gerçekleşmesi halinde serbest seyahatin hemen sona erdirileceğini duyurdu.

Kısa süreli bir geçiş dönemi boyunca AB ülkeleri ve İsviçre vatandaşları ve onların aileleri İngiltere’yi ziyaret edebilecek, çalışmaya ve eğitimlerine devam edebilecekler ancak üç ay sonra İngiliz vatandaşı olmayan herkesin gerekli izinlere başvurması istenecek.

Üç yılı aşan süreler içinse AB vatandaşları yeteneğe dayalı yeni göçmen sistemi çerçevesinde oturma ve çalışma iznine başvurmak durumunda olacak. Bu yeni sistem de 2021’den itibaren işletilecek

İngiltere Göç Bakanı Caroline Nokes göçmenlerin ülke ekonomisine ve toplumuna çok önemli katkılarda bulunduğunu ifade ederek bundan sonra da bu katkının devam etmesi için hükümetin farklı sektörlerle yeni düzenlemelere ilişkin görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı.

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