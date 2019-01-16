İngiltere'de son 400 yılın siyasi krizi yaşanıyor Avrupa'da kaos var

Avrupa basını, İngiliz Parlamentosunun, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını reddetmesini, İngiltere Başbakanı Theresa May için tarihi bir yenilgi olarak görürken, sürecin belirsizliğe girdiği değerlendirmesinde bulundu.
ALMANYA: AVRUPAYI KAOSA ATTI
Almanya'da yayımlanan Bild gazetesi, "İngilizler Avrupa'yı Brexit kaosuna attı" başlıklı haberinde, İngiltere Başbakanı May'in tarihi bir yenilgi aldığı belirtti. May'in parlamentodaki oylamada "kesin bir şekilde" başarısız olduğuna vurgu yapılan haberde, "Sonuç 202 evet, 432 hayır oyu. Sayılara göre İngiliz demokrasi tarihinin en büyük başarısızlığı" değerlendirmesinde bulunuldu. Haberde, 29 Mart'taki Brexit tarihinin de sallantıda olduğu yorumu yapılarak, Londra'nın AB'den bu tarihin ertelemesini isteyebileceği kaydedildi.
MODERN YENİLGİ
Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de "Westminster yenilgisi" başlığını tercih ederek, İngiliz hükümetinin modern dönemde bu şekilde hiç yenilmediği yorumu yapıldı. "Demokrasinin vahim durumu" başlığını kullanan Tagesspiegel gazetesinin haber-yorumda da İngiltere'nin AB'den ayrılıp ayrılmayacağı ve nasıl ayrılacağının hala belli olmadığı ifade edildi.
FRANSA: MAY İÇİN EN KÖTÜ AŞAĞILANMA
Fransa'da yayımlanan Le Figaro gazetesi, "Brexit: Theresa May'ın planı reddedildi" başlığıyla verdiği haberde, "Başbakan için en kötü aşağılama" ifadeleri kullanıldı. Brexit'in geleceğinin May ile ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in elinde olduğu belirtilen haberde, May'in yönünü Brüksel'e çevireceğine işaret edildi.
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