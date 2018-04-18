İngiltere'de skandal görüntü! YPG'li terörist reklamı...

İNGİLTERE'nin Güney Londra bölgesinde bulunan otobüs duraklarına YPG saflarında savaşırken öldürülen Anna Campbell isimli kadın teröristin posterleri asıldı.

İngiltere'de skandal görüntü! YPG'li terörist reklamı...

YPG ve PKK'ya olan desteğiyle bilinen Avrupa bir skandala daha imza attı. Güney Londra bölgesinde bulunan otobüs duraklarına YPG saflarında savaşırken öldürülen Anna Campbell isimli kadın teröristin posterleri asıldı. Posterde, YPG'li teröristin Afrin'e gitmek ve "faşizme karşı savaşmak"tan gurur duyduğunu vurgulayan sözlerinin yer alması dikkat çekti. Bir diğer posterde yer alan "Tüm insanlık için barbarlığa karşı mücadele ediyoruz" ve "Afrin'i savun" cümleleri de İngiliz ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

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İngiltere'de skandal görüntü! YPG'li terörist reklamı...

REKLAM PANOLARINA ASILDI... Posterde, YPG'li teröristin Afrin'e gitmek ve "faşizme karşı savaşmak"tan gurur duyduğunu vurgulayan sözlerinin yer alması dikkat çekti. Sözde "faşizme karşı savaşan" YPG'li terörist Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 15 Mart'ta Afrin'de öldürülmüştü.

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İngiltere'de skandal görüntü! YPG'li terörist reklamı...

ÇİRKİN PROPAGANDA... Bir diğer posterde yer alan "Tüm insanlık için barbarlığa karşı mücadele ediyoruz" ve "Afrin'i savun" cümleleri de İngiltere'nin terör örgütü YPG lehine yürüttüğü çirkin propagandayı bir kez daha gözler önüne serdi.

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İngiltere'de skandal görüntü! YPG'li terörist reklamı...

ÖLDÜRÜLEN 8. İNGİLİZ YPG'LİYDİ... İngiltere'de tesisatçı olarak çalışan Anna Campbell'in (26), geçen yıl mayıs ayında Suriye'ye giderek terör örgütü saflarına katıldığı biliniyor. Campbell terör örgütü saflarında öldürülen 8. İngiliz vatandaşı ve ilk kadın İngiliz terörist oldu.

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