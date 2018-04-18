İngiltere'de skandal görüntü! YPG'li terörist reklamı...

YPG ve PKK'ya olan desteğiyle bilinen Avrupa bir skandala daha imza attı. Güney Londra bölgesinde bulunan otobüs duraklarına YPG saflarında savaşırken öldürülen Anna Campbell isimli kadın teröristin posterleri asıldı. Posterde, YPG'li teröristin Afrin'e gitmek ve "faşizme karşı savaşmak"tan gurur duyduğunu vurgulayan sözlerinin yer alması dikkat çekti. Bir diğer posterde yer alan "Tüm insanlık için barbarlığa karşı mücadele ediyoruz" ve "Afrin'i savun" cümleleri de İngiliz ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.