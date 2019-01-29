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İngiltere'de sil baştan Brexit May, yeniden müzakere istedi

İngiltere'de sil baştan Brexit May, yeniden müzakere istedi

İNGİLTERE Başbakanı Theresa May'in, Avrupa Birliği (AB) liderlerine, Brexit müzakerelerini yeniden açmak niyetinde olduğunu ilettiği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 16:40 - Güncelleme: 29-01-2019 16:40

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, May'in İngiliz parlamentosunun onayını alabilmek için Brexit müzakerelerini yeniden açmak niyetini AB liderlerine ilettiği belirtildi.

AB liderlerinin ise bu çağrıya nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.

Öte yandan geçen hafta milletvekillerine yaptığı konuşmada Başbakan May, anlaşmanın en çok tepki çeken unsuru ''tedbir maddesini'' değiştirmeyi vadetmişti. May, dün partisinin milletvekillerinden, bugün parlamentoda yapılacak oylamada ''tedbir maddesinin'' yerine ''alternatif bir mekanizma'' konmasını teklif eden değişiklik önergesine destek vermelerini istemişti.

Brexit anlaşmasının ''tedbir maddesi'' İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'i takiben fiziki sınır girmemesini amaçlıyordu.

Ancak İngiltere'yi bir bütün olarak AB ile gümrük birliği içinde tutmayı öngören madde, bir zaman tahdidi veya tek yanlı çıkış imkanı vermediği için sert Brexitçilerin tepkisini çekmişti.

İKİ HAFTA ÖNCE REDDEDİLMİŞ
May'in Brexit anlaşması 15 Ocak'ta yapılan oylamada parlamentonun ezici çoğunluğu tarafından reddedilmişti. May'in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisi ile 100'ün üzerinde Muhafazakar Partili milletvekili de muhalefetle hareket ederek hükümeti ''tarihi'' diye nitelendirilen bir yenilgiye uğratmıştı.

14 ÖNERGE DAHA GÜNDEMDE
İngiliz parlamentosunda bugün May'in destek çağrısı yaptığı değişiklik önergesinin yanı sıra 14 önerge daha gündeme gelecek. Parlamento Başkanı John Bercow'un hangisinin oylanacağına karar vereceği önergeler Brexit sürecinin bundan sonraki şeklini tayin etmeyi amaçlıyor.

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