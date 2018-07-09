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İngiltere'de hükümet düşüyor mu şok istifalar arka arkaya geldi

İngiltere'de hükümet düşüyor mu şok istifalar arka arkaya geldi

İNGİLTERE'nin Avrupa Birliği'nden çıkış müzakerelerini yürütmekle sorumlu bakanı Daniel Davis, dün görevinden istifa etmişti. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da istifa ettiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 17:08 - Güncelleme: 09-07-2018 17:08

İNGİLTERE'nin Avrupa Birliği'nden çıkış müzakerelerini yürütmekle sorumlu bakanı Daniel Davis, dün görevinden istifa etmişti. Davis, istifa mektubunda izlenen politikanın İngiltere'yi en iyi ihtimalle zayıf bir pozisyonda bırakacağı eleştirisinde bulunmuştu.

Daniel Davis'in istifasının ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da görevini bıraktığını açıkladı. Peş peşe gelen istifalar sonrasında 'İngiltere'de hükümet düşüyor mu?' sorularını akıllara getirdi.

YERİNE ATANACAK İSİM KISA ZAMANDA AÇIKLANACAK
İngiltere Başbakanı Theresa May'in ofisinden ülkenin Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın istifa ettiğine dair açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu öğlen Başbakan May, Johnson'ın istifasını kabul etti. Kısa zamanda yerine atanacak kişi açıklanacak" ifadeleri kullanıldı. 

DAVIS DE DÜN İSTİFA ETMİŞTİ
Brexit Bakanı David Davis de dün istifasını duyurmuştu. İstifa sonrası açıklama yapan Davis, Muhafazakar Parti Genel Başkanlığı'na aday olmadığını açıklamıştı.

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YOLDA
İngiltere basını da Davis'in istifasının kabinede köklü değişikliklere neden olabileceği yorumunu yaptı.

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