İngiltere'de çaresiz kadınlardan kira yerine seks isteyen ev sahipleri

İngiltere'de başını sokacak bir yer bulmaya çalışan kadınlar, kira yerine cinsel ilişki teklif eden bazı ev sahipleriyle karşılaşıyor.

İngiltere'de çaresiz kadınlardan kira yerine seks isteyen ev sahipleri

"Karşılığında tek istediğim cinsel ilişki, tamam mı? "

Londra'nın merkezinde bir Cuma akşamı karşımda oturan 25 yaşındaki erkek, Doğu Londra'daki bir evde bulunan odasını benimle hiç kira almadan paylaşmayı teklif ediyor. Karşılığı ne? Başımı sokacak bir yer istiyorsam, onunla düzenli olarak ilişkiye girmek zorundayım.

BBC KILIK DEĞİŞTİRİP ARAŞTIRMAYA GİRİŞTİ

İngiltere'de, ev sahiplerinin "bedava" barınma karşılığında cinsel ilişki istedikleri "Kira karşılığı ilişki" sorununun boyutlarını gözler önüne sermek için kılık değiştirdim. BBC 3 kanalında yayımlanan bir belgesel için problemin ne kadar büyük olduğunu araştırıyorum.

Konuştuğum adam, başka hiçbir çaresi olmayan 24 yaşındaki bir hemşirelik öğrencisi olduğumu düşünüyor. Londra'daki bir evi başkalarıyla paylaşıyor ve kız arkadaşıymış gibi davranırsam, ev arkadaşlarının sorun etmeyeceğini söylüyor.

"EĞLENCELİ OLACAK, GÜVEN BANA"

İsteksiz olduğumu belli edince, beni ikna etmek için internette oda vaat eden "diğer yaşlı adamlara" kıyasla daha iyi bir seçenek olduğunu anlatıyor. "Eğlenceli olacak. Güven bana" diyor.

Kira yerine cinsel ilişki isteyen tek erkek o değil. İlanların yayımlandığı bir internet sitesine bakınca, neredeyse hemen "yetişkinlere özgü düzenleme" karşılığında oda vaat eden onlarca ilan buldum.

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İngiltere'de çaresiz kadınlardan kira yerine seks isteyen ev sahipleri

İlanlar güneydeki Brighton'dan kuzeydeki Edinburgh'a kadar tüm ülkedeki büyük şehirler ve küçük kasabalardan. İlanlara yanıt vermeye başladım.

"SÜTYEN BEDENİMİ SORDU"

Dakikalar içinde cinsel içerikli karşılıklar aldım. Bir ev sahibi hemen vücudumu ve sütyen bedenimi soruyor, bir diğeri sohbete WathasApp'ta devam etmemizi önerdi.

Çok sayıda ev sahibiyle buluşma ayarladım ve karşılaştığım insanların çeşitliliği beni çok şaşırttı. Biri sadece 24 yaşındaydı, diğeri üniversiteye giden kızının odasını vermeyi öneriyordu ve bir üçüncüsü karşılığında cinsel ilişkiye girmeyi kabul edersem arka bahçesine inşa ettiği kulübede kalabileceğimi söyledi.

Buluştuğum ev sahiplerinin çoğu yalnız yaşıyordu ama biri kiracıları da olduğunu söyledi. Londra'da yaşayan biri de kız arkadaşı olduğumu söylememi istediği ev arkadaşlarıyla yaşıyordu.

İskoçya'da buluştuğum 24 yaşındaki ev sahibi "gün aşırı ilişkiye girmek istediğini" ve "Bunu bir iş anlaşması gibi görüyorum" diyerek "insani boyutu bunun dışında tutmayı amaçladığını" söyledi.

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İngiltere'de çaresiz kadınlardan kira yerine seks isteyen ev sahipleri

Bu erkeklere kendimi, geçim sıkıntısı çeken ve gidecek bir yeri olmayan genç bir kadın olarak tanıttım. Bu ev sahiplerinin başımı sokacak bir yer bulabilmem için bana ne kadar rahatlıkla cinsel ilişki teklif edebildiklerini görünce şaşkınlık içinde kaldım. İstedikleri şeyin beni etkileyebileceğini hiç hesaba katmıyorlardı.

FUHUŞA TEŞVİK

Aslında ev sahipleri yanlış bir şey yaptıklarını hissediyormuş gibi görünmüyordu. Ancak kira karşılığı ilişki ilanları yasa dışı olabilir. Bir evdeki bir oda karşılığında ilişki talep etmek, yedi yıla kadar hapisle cezalandırılan fuhuşa teşvik suçu olarak sınıflandırılabilir.

Buluşmaların ardından ev sahiplerine gerçek kimliğimi ifşa ettim ve yanıt vermelerini istedim. Sadece ikisi yanıt verdi. Birisi rızaya dayalı cinsel ilişkiye girmek istediğini ve yanlış bir şey yapmadığını savundu, diğeri de niyetinin masum olduğunu ve sadece bedava bir oda önerdiğini söyledi.

Aslında bu tür ilanlara yanıt veren insanlar büyük olasılıkla geçim sıkıntısı çekiyorlar ve gidecek başka bir yerleri yok.


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İngiltere'de çaresiz kadınlardan kira yerine seks isteyen ev sahipleri

20 yaşındayken "Kira karşılığı ilişki" anlaşması yapan genç bir kadınla tanıştım.

Eve taşınana kadar ev sahibiyle aynı yatağı paylaşacağını fark etmemiş . Ev sahibine kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemediğni söylese de, ev sahibi sürekli ona dokunmaya çalışıyormuş. "Zorla ilişkiye girmedi ve bunun için müteşekkirim" diyor.

EVSİZ KALMA KORKUSUYLA KABUL EDİYORLAR

Ev sahibiyle tanışmadan önce evsiz olduğunu ve yeniden evsiz kalmak korkusuyla tacize rağmen evde uzun süre kaldığını anlattı.

Ev sahibine bunu sorduğumda, genç kadının evde hala kalıyor olmasının, bu durumdan hoşnutsuz olmadığını gösterdiğini söyledi. Ayrıca kadınla hiç cinsel ilişkiye girmediğini ve bunu istemediğini iddia etti.

Newcastle kentindeki dairesinde yalnız yaşayan ve kira karşılığı ilişki öneren orta yaşlı bir erkekle yüzleştim. Başta buluştuğumuz kafeden dışarı attı kendini ama sonra konuşmayı kabul etti. "Bir arkadaş aradığını" söyledi ve "meselenin sadece cinsel ilişki olmadığını" savundu.

YANLIŞ BİR ŞEY YAPTIKLARINI KABUL ETMİYORLAR

"Yanlış bir şey yaptığını bilmediğini" söyledi. Onunla kalan bir kadının, sırf evsiz kalmak için istemediği halde kendisini ilişkiye girmek zorunda hissedebileceğini söyleyince, bunun cinsel ilişkiye rıza göstermek açısından bir gri alan olduğunu kabul etti.

Ancak yine de, yeniden böyle bir arayışa girip girmeyeceğini sorduğumda, "buna dürüstçe bir yanıt veremeyeceğini" söyledi.

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