İngiltere ve Rusya arasında büyük kriz! 23 Rus diplomat sınır dışı ediliyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de sinir gazıyla zehirlenmesine ilişkin olarak 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini ve bunun Soğuk Savaş döneminden bu yana gerçekleştirilen en büyük ihraç olacağını açıkladı.

İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda Skripal olayıyla ilgili açıklamalarda bulunan May, olayla ilgisi bulunduğunu öne sürdüğü 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini ve kendilerine toplanmaları için 1 hafta süre tanıdıklarını belirtti. AÇIKLANMAMIŞ İSTİHBARAT ÜYELERİ: İngiltere Başbakanı, "Rus ajan Aleksandr Litvinenko'nun ölümünden sonra 4 Rus diplomatı sınır dışı etmiştik. Viyana Sözleşmesi uyarınca şimdi 23 diplomatı sınır ediyoruz. İngiltere'nin verilerine göre bu diplomatlar, açıklanmamış istihbarat üyeleri. İngiltere'yi terk etmeleri için sadece 1 haftaları var" dedi. TÜM İKİLİ TOPLANTILAR İPTAL: May, Rusya ile üst düzey ikili toplantıların hepsinin iptal edildiğini duyurdu. İngiliz Başbakan, hiçbir İngiliz bakan ve Kraliyet ailesi üyesinin Rusya'daki Dünya Kupası turnuvasına gönderilmeyeceğini açıkladı. Ajan krizi büyüyor! Rusya'dan İngiltere'ye jet yanıt... SOĞUK SAVAŞ'TAN SONRAKİ EN BÜYÜK İHRAÇ: Bunun Soğuk Savaş döneminden bu yanaki en büyük ihraç olacağını kaydeden May, "Rus diplomatların ihracı, Rus istihbaratının İngiltere topraklarındaki faaliyetlerini uzun yıllar sekteye uğratacak" iddiasında bulundu. 'LAVROV'A ZİYARET DAVETİNİ GERİ ÇEKTİK': May, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptığı ziyaret davetini de geri çektiğini belirtti. 'KANIT BULURSAK RUS VARLIKLARINI DONDURURUZ': May, İngiliz vatandaşlarının hayatlarını ve mülklerini tehdit etmek için kullanılabileceği yönünde kanıt elde etmeleri halinde Rus devlet varlıklarını donduracaklarını da kaydetti. Başbakan, "Ulusal Suç Dairesi, Ruslar da dahil suçlulara ve yolsuzluğa karışmış elitlere karşı koymak için çalışmalarını sürdürecek. Bu kişilere ve paralarına ülkemizde yer yok" diye konuştu.

İNGİLTERE NATO'YU DEVEREYE SOKTU: Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının sinir sistemi üzerinde etkili bir maddeyle zehirlenmesinin ardında Rusya’nın parmağının olduğunu düşünen İngiltere, NATO’yu devreye soktu. Olaya ilişkin olarak NATO üyesi 29 ülkenin daimi temsilcilerinden oluşan Kuzey Atlantik Konseyi’ni (NAC) bilgilendiren Londra, zehirlenmenin Rusya’nın geliştirdiği türden askeri nitelikli sinir gazından kaynaklandığını teyit etti.

SALDIRI ULUSLARARASI ANLAŞMALARI İHLALDİR

Bunun üzerine ortak açıklama yapan NAC, saldırının, uluslararası norm ve anlaşmaların açık ihlali olduğunun altını çizerek Rusya’ya İngiltere’nin sorularını yanıtlama çağrısı yaptı. Saldırının, NATO kurulduğundan bu yana İttifak topraklarındaki ilk sinir gazı saldırısı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, derin endişe duyulduğu vurgulandı.

NATO RUSYA'YA YÜKÜLÜKLERİNİ HATIRLATTI

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin, yürürlüğe girdiği 1997’den bu yana küresel öneme sahip olduğunun vurgulandığı açıklamada, belgenin, kimyasal silahların geliştirilmesini, transferini ve kullanımını yasakladığı hatırlatıldı. NATO, anlaşmanın çeşitli maddelerine de atıfta bulunarak dolaylı yoldan Rusya’ya yükümlülüklerini hatırlattı.

KİMYASAL SİLAH KULLANIMI BARIŞ VE İSTİKRARA YÖNELİK BİR TEHDİT

Suriye’de kimyasal silah kullanımını da defalarca kınadığını ve sorumluların cezalandırılması çağrısında bulunduğunu belirten NATO, kimyasal silah kullanımını uluslararası barış ve istikrara yönelik bir tehdit olarak gördüğünün altını çizdi.

MAGBİTSKY YASASI

Ülkede tartışılan ikinci yaptırım seçeneği, İngiltere’de mal varlığı bulunan Rus zenginlere getirilebilecek kısıtlamalar olarak öne çıkıyor. İngiliz parlamentosunun Dışişleri Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat’ın gündeme taşıdığı öneriye göre İngiltere Rusya vatandaşlarına ait kaynağı izah edilemeyen mal varlıklarına el koyabilir.

Bu kapsamda, ABD’nin 2012’de yürürlüğe koyduğu Magnitsky Yasası’nın bir versiyonu İngiliz parlamentosunda görüşülmekte olan Yaptırımlar ve Para Aklama ile Mücadele Yasası'na ilave edilebilir. Buna göre, adı yolsuzluğa ve insan hakları ihlallerine karışan Rusların mal varlıkları dondurulabilir, bunlara karşı seyahat kısıtlamaları uygulamaya konulabilir.

İNGİLTERE DÜNYA KUPASINI BOYKOT ETSİN

İlk kez Dışişleri Bakanı Boris Johnson tarafından gündeme getirilen bir öneri de Rusya’da yapılacak Dünya Kupası’na İngiliz yetkililerin katılmaması şeklinde... Daha ileri gidip, İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupasını boykot etmesi önerileri de ortaya atılıyor.

RUS TELEVİZYONUNA YASAK

İngiltere’de geniş yapılanması bulunan Russia Today televizyonunun kapatılması da bir diğer seçenek olarak dile getiriliyor. Ülkede medyayı denetlemekten sorumlu kuruluş Ofcom, Başbakan Theresa May’in yarın yapması beklenen açıklamadan sonra Rus televizyonunun lisansının gözden geçirilebileceğini duyurdu.

İngiliz basınına göre Avrupa Birliği’nin Rusya’ya Ukrayna krizini takiben uygulamaya başladığı mali yaptırımların artırılması da gündeme gelebilir. Ancak Macaristan, İtalya ve Yunanistan gibi AB üyelerinin bu yaptırımların yumuşatılmasından yana tutum aldığını hatırlatan bazı yorumcular, İngiltere’nin bu konuda AB içinde destek bulmakta güçlük çekebileceği görüşünde.

TAKAS EDİLEN CASUS

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı. Skripal'in daha sonra İngiltere’ye gelerek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtildi.

BİLİNÇLERİNİ KAYBETMİŞ BİR ŞEKİLDE BULUNDULAR

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü. Skripal ile kızı Yulia, önceki pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

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