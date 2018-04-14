İngiltere ve Fransa'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye saldırı emri verdiğini açıklamasından kısa süre sonra müttefikleri İngiltere ve Fransa’dan da açıklama geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, "Suriye'ye karşı güç kullanmaktan başka alternatif yok" dedi.

May, kimyasal saldırı gerçeğinin kimseyi şaşırtmaması gerektiğini söyleyerek, “Suriye rejimi kendi halkına karşı geçmişte de en acımasız ve korkunç şekilde kimyasal silah kullandı” dedi.

“Amerikalı ve Fransız müttefiklerimizle birlikte hareket ediyoruz” diyen İngiltere Başbakanı,bu silahların kullanılmasını engelleyen uluslararası normların bozulmasına izin veremeyeceklerini kaydetti.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ DEĞİL

May, “Bu operasyon, iç savaşa müdahale değildir. Rejim değişikliği ile ilgili değildir” diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, "Suriye'de kimyasal silah kullanımının normalleşmesine müsamaha edemeyiz" diye konuştu.