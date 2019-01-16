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İngiltere pornoyu kısıtlamaya kalkınca izlenme oranları patladı

İngiltere pornoyu kısıtlamaya kalkınca izlenme oranları patladı

İNGİLTERE'de üçte birinden fazlası porno içerik taşıyan sitelere kısıtlama getiren düzenleme öncesi ülkede porno izleme oranlarında artış yaşanıyor.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 10:18 - Güncelleme: 16-01-2019 10:18

Dünyanın en çok izlenen porno video platformu Pornhub'ın yayımladığı yıllık veri analizlerine göre, İngilizler siteyi en çok ziyaret edenler arasında ikinci sıraya yerleşti. Birinci sırada ise her zaman olduğu gibi yine ABD yer aldı.

Bir diğer porno sitesi xHamster'ın İngiltere'den aldığı ziyaretçi trafiğinde de 2018 yılında yüzde 6 oranında artış yaşandı.

Porno içerikli sitelere kısıtlama
Ülke çapında Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen kısıtlayıcı tedbirler İngilizlerin porno sitelere gösterdiği ilginin nedenleri arasında gösteriliyor. Yasak, İngiltere Dijital Ekonomi Yasası'nın bir parçası.

Ülkedeki yayın düzenleyici kuruluş BBFC, içeriğinin üçte birinden fazlası pornografik materyallerden oluşan web sitelerine erişimin kısıtlanmasını sağlayacak.

Yaşını doğrulamayan giremeyecek
Internet servis sağlayıcıları, yaşını doğrulamayan kullanıcıların porno içerikli sitelere erişimini engelleyecek. Bu tür sitelere erişim için ise üçüncü taraf yaş doğrulama programına kaydolmak ve bazı kişisel bilgileri vermek gerekiyor.

Yaş doğrulama programları arasında, Pornhub, Youporn gibi sitelerin sahibi olan MindGeek'in çatısı altındaki AgeID yer alıyor. Şirket basına yapılan açıklamada AgeID'nin yaş doğrulama sürecinde verilen isim, adres, telefon numarası, doğum tarihi gibi kişisel verileri görmediğini ve depolamadığını iddia etse de, kamuoyu ülkedeki kişisel gizlilik ihlali skandalları nedeniyle tedirgin.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • remo 16 Ocak 2019 11:15 Bizde o kadarı da yok ya gen iyi.

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