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İngiltere parlamentosu Brexit oylamasını reddetti!

İngiltere parlamentosu Brexit oylamasını reddetti!

İngiliz parlamentosu, Brexit oylamasını reddetti. Oylama, Başbakan Theresa May için büyük hezimetle sonuçlandı. İngiltere Avam Kamarası anlaşmayı 202'ye karşı 432 oyla reddetti.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 23:10 - Güncelleme: 16-01-2019 00:20

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi.

Oylama sonuçlarının ardından değerlendirmede bulunan Başbakan May, muhalefetin gensoru vermesi halinde bunun görüşülebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May oylama öncesinde, “Anlaşmaya karşı oy kullanmak belirsizlikten, bölünmekten, son derece gerçek bir anlaşmasız ayrılıktan başka bir şey değil” ifadesini kullanmıştı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Lider Jeremy Corbyn ise parlamentoda vekiliere oylama öncesi son kez seslenerek, “Bu anlaşmanın bu gece reddedilmesinin en iyi sonucu bir genel seçim olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

PARLAMENTO İPLERİ ELİNE ALDI

İngiliz parlamentosu, geçen hafta aldığı iki kararla hükümetin anlaşmasız Brexit için ayırdığı bütçeyi kullanmasına kısıtlama getirmiş ve May'in yeni tavizler için AB ile müzakeresi için kullanabileceği süreyi 3 günle sınırlamıştı.

Parlamento, bu kararlarla May hükümetinin Brexit sürecindeki inisiyatifini kısıtlayarak ipleri önemli ölçüde eline almıştı.

Anlaşmanın reddiyle İngiltere'de erken seçim ve yeni referandum gibi bir dizi seçeneğin masaya gelmesi bekleniyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'daki referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 16 Ocak 2019 00:28 Masifir yanlis anlamissin Ingilterede millet vekilleri arasinda anlasamadi anlasmali Brexit konusunda anlasamadilar. Ingiltere cikacak

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