  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

İngiltere Esed'i vuracağı günü açıkladı! Savaş Kabinesi toplanıyor

İngiltere Esed'i vuracağı günü açıkladı! Savaş Kabinesi toplanıyor

İNGİLTERE Başbakanı Theresa May, İngiliz denizaltılarını Suriye yakınlarına gönderdi... Bugün öğleden sonra Savaş Kabinesi'ni toplayacak olan May, son kararını verecek...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 12-04-2018 09:19 - Güncelleme: 12-04-2018 10:30

AKDENİZ'in doğusunda tansiyon iyice yükselirken, İngilizler Duma'da kimyasal silahla katliam yapan Esed rejimini vurmak için gün verdi. Öte yandan İngiliz Başbakanı Theresa May, bugün Suriye operasyonu için Bakanlar Kurulu'nu topluyor. Bu toplantı İngiliz Savaş Kabinesi' toplanıyor şeklinde değerlendirildi...

İNGİLİZ DENİZALTILARINE AKDENİZ EMRİ... Daily Telegraph gazetesi, İngiliz denizaltılarının Suriye'yi vurmak üzere füze menzili içine gönderildiğine ilişkin son dakika haberi geçti. Haberde İngiltere Başbakanı Theresa May'in denizaltıların gönderilmesi talimatını verdiği belirtilirken, saldırının perşembe gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

İNGİLİZ SAVAŞ UÇAKLARI KIBRIS'A İNDİ: Güney Kıbrıs'taki Akrotiri hava üssüne çok sayıda İngiliz savaş uçağı indi, görüntüleri itv ekrana getirdi...

SAVAŞ KABİNESİ TOPLANIYOR...  Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarına hükümetin vereceği yanıtı görüşmek için bugün bakanlar kurulunu topluyor. İngiliz bakanlar, Doğu Guta bölgesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarının ardından, Suriye'ye askeri bir yanıt verilip verilmeyeceğini görüşecek.

Öğle saatlerinde yapılacak olan 'Savaş Kabinesi' toplantısında kabinenin onay vermesi halinde, ABD'nin Suriye'ye yönelik olası bir askeri müdahalesine İngiltere'nin destek vermesinin yolu açılmış olacak.

PARLAMENTO ONAYI ALMADAN VURACAK... BBC'ye konuşan kaynaklar, Theresa May'in, parlamentodan onay almaksızın Suriye'de askeri müdahaleye katılım kararı almak için hazır göründüğünü söyledi. BBC'nin diplomasi muhabiri James Landale, kabinenin May'i desteklemesinin beklendiğini, ancak bunun muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de olmak üzere parlamentoya danışılmasını isteyen bazı milletvekillerini öfkelendirebileceğini söylüyor.

Amerika mı Rusya mı? Hangisinin daha çok silahı varAmerika mı Rusya mı? Hangisinin daha çok silahı varAmerika mı Rusya mı? Hangisinin daha çok silahı varAmerika mı Rusya mı? Hangisinin daha çok silahı varHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı! İşte özellikleri

Türkiye hangi tarafta? ABD'li yetkiliden ilginç açıklama

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İngiltere Esed'i vuracağı günü açıkladı! Savaş Kabinesi toplanıyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • saS 12 Nisan 2018 10:46 SAVAŞI KAPIMIZA TAŞIYAN KİM. SURİYE BELASINI KÖRÜKLEYEN KİM.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro