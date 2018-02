İngiltere bu görüntüyü konuşuyor!Cin çıkarma ayini

İngiliz medyasında, Sheffield çekilen ‘cin çıkarma’ ayini görüntüleri yer aldı. İngilizleri şaşkına çeviren görüntülere ilişkin haberlerde, bu tür ayinlerin ülke çapına yayıldığı vurgulandı. Görüntülerde; mikrofonla ayini yöneten Eyüp Tayeb, 29 yaşındaki kadını cinlerden kurtardığını iddia ediyor.

HER YIL BİN AYİN DÜZENLİYOR Haberlere göre; kara büyü ile mücadele ettiğini söyleyen Eyüp Tayeb, ‘Dinin iyileştirici güzel yönünü göstermeye çalıştığını’ ve yalnızca Müslümanları değil her dinden insanı tedavi ettiğini savunuyor. Eyüp Tayeb her yıl bin ayin düzenlediği belirtildi.

