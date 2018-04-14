  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

İngiltere Başbakanı'ndan yeni açıklama! Operasyon sürecek mi?

İngiltere Başbakanı'ndan yeni açıklama! Operasyon sürecek mi?

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün canlı yayında Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili basın mensuplarının karşısına geçti, May, "Esad rejiminin kararlılığımızdan şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu. May operasyonun tek seferlik yapıldığını açıkladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-04-2018 11:42 - Güncelleme: 14-04-2018 11:42

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD'nin Suriye'yi vurmasıyla ilgili konuştu. May, Suriye'nin kimyasal silah kullandığından dolayı saldırıdan başka alternatiflerinin kalmadığını açıkladı. 

May'in konuşmasından satır başları;

Geçen hafta Duma'da yüzlerce kişi hayatını kaybetti, bütün belirtiler kimyasala silah saldırısı olduğunu gördük. Kadın, erkek, çocuk korkunç ölümlerini, korunmak için evlerinin bodrumuna saklanan insanları gördük. Klor gibi bir kokuyla insanların ciğerlerinin yandığını gördük. Semptomların toksik kimyasal olduğuna dair raporlar ulaştı. Kimyasal silah varil bombasıyla kullanıldı.

Suriye'de kullanılan nükleer saldırıları gördük. Klor gazı kullanıldını anladığımız Duma'da bu saldırıyı düzenlememiz gerekiyordu. Suriye rejiminin korkunç bir geçmişi olduğunu biliyoruz. Suriye rejimi kimyasal silah kullanmaya devam edecek. Buna artık bir dur demek gerekiyor. Suriye rejimi kimyasal silahların kullanılmayacağına dair bir söz verdi ancak bu sözler yerine getirilmedi. Suriye rejiminin açıklamadığı kimyasal silahları var. Böyle bir adımı atmamız gerekiyordu. Operasyon rejime iyi bir mesaj oldu.

CİDDİ ZARAR VERDİK

Sayın Trump ve Macron'la da konuştuk sınırların kapsamı belli, sivil kayıplardan kaçınıldı saldırının amacı belli. Harekatta kimyasal silahların üretildiği merkezler vuruldu. Suriye rejiminin kimyasal silah kullanma ve üretilme yerlerine ciddi zarar verdik. Uluslararası toplum kimyasal silahların kullanılmasına izin vermeyecektir. Çözüm için çaba sarfetmek zorundayız. Bunun için bütün ülkelere ihtiyacımız var. Rejimin yanında yer alan ülkelerin de bunu dikkate alması gerekmektedir.

BAŞKA ALTERNATİFİMİZ YOKTU

Kimyasal silah kullanımına karşı küresel normların güçlendirilmesi gerekiyor. İngiltere sınırları içinde de sinir gazı kullanıldığını biliyoruz. İlk kez böyle bir karar vermek zorunda kaldım. Güçlerimiz büyük bir profesyonellik örneği gösterdi. Başka bir alternatifimiz yoktu. Bu kararın doğru bir karar olduğunu düşündüm. Bu konunun net şekilde ortaya koyulması gerekiyordu. Bu nedenle doğru bir harekattı. Kimyasal silahların kullanımı kabul edilemez.

YENİ OPERASYON YAPILACAK MI?

Bu operasyon, Suriye'nin kimyasal silah kapasitesinin ortadan kaldırmak için düzenlendi. Yeni bir operasyon olması durumunda, parlamentoya gideceğiz, ama bu tek seferlik bir operasyondu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İngiltere Başbakanı'ndan yeni açıklama! Operasyon sürecek mi? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Balaban Beyi 14 Nisan 2018 12:15 " Ne iyi insanlar bu batılılar! Sadece Suriye halkının güvenliği için taaa nerelerden gelip yardımcı oluyorlar.!" Her halde yukarıda ".. " içinde yazdığım şeyleri düşünmemizi istiyorlar olsa gerek. Yahu insanlar BU KADAR APTAL YERİNE KONUR MU?.. Amma koyuyorlar işte..., SİZLERİN SURİYEYE İYİLİK İÇİN DEĞİL BOP nı UYGULAMAK İÇİN GELDİĞİNİZİ BİLMEYEN KALDI MI ?(T.C.Hükümeti hariç) Bizim hükümet bu saçma saldırıyı BEGENİYOR..! Türk Milleti ise BEGENMİYOR ve KARŞI...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro