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İngiltere Başbakanı May'den son uyarı! Anlaşmayı destekleyin

İngiltere Başbakanı May'den son uyarı! Anlaşmayı destekleyin

Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini ele alan Brexit yasası May hükümetinde 6 bakanın istifasına neden oldu ancak yasa yeniden parlementoda oylamaya sunulacak. Partisindeki muhalif görüşlü vekilleri uyaran Başbakan Theresa May, kendi anlaşmasının desteklemesi için son kez çağrıda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 15:10 - Güncelleme: 14-01-2019 15:10

İNGİLTERE Başbakan Theresa May, Brexit yasasının onaylanması için parti içindeki vekillere son kez çağrıda bulundu.

Başbakan May Avrupa Birliği'nin gerekli ve yeterli garantileri sözlü olarak verdiğini ileri sürse de yarın gerçekleşecek oylamada kendi anlaşmasının reddedileceği öngörülüyor.  May, anlaşmanın kabulü için gerekli olan zaman baskısını yaratabilmek adına Aralık ayındaki oylamayı erteletmiş ve Ocak ayına çekmişti.

İPTAL HAKKI PARLEMENTODA 
Euronews'in haberine göre bu adım May'in arzuladığı etkiyi yaratmış görünmüyor çünkü daha önce yapılan bir oylama ile anlaşmanın reddedilmesi halinde nasıl bir süreç izleneceği hükümetin ve May'in tekelinden alınarak parlamentoya verilmişti.

Bu da, anlaşmayı reddeden parlamentonun aynı çoğunlukla genel seçime gitme, Brexit tarihini erteleme talebinde bulunma ve bu şekilde ikinci bir referanduma gitme veya Brexit'i tamamen iptal etme seçeneklerine sahip olduğu anlamına geliyor.

MAY ANLAŞMASIZ AYRILIKTAN ENDİŞE EDİYOR
May konuşmasında parlamentoda Brexit'i tümüyle iptal için mümkün olan tüm yolları denemeye hazır kişiler bulunduğunu ancak kendisini daha çok endişelendirenin anlaşmasız ayrılık senaryosu olduğunu ifade etti.

MEKTUP DİPLOMASİSİ
Brüksel'in oylama öncesi Pazartesi günü 'May anlaşması'ndaki gümrük birliğine ve İrlanda sınırına ilişkin 'tedbir maddesi' hakkında verdiği sözlü garantileri yineleyeceği bir yazılı mektubu İngiliz hükümetine iletmesi bekleniyor ancak elbette bu mektubun yasal bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

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