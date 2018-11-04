İngiltere, Almanya ve Norveç'e bıttım sabunu satıyor!

SİİRT kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Botan Nehri kıyısında bulunan 300 dönümlük arazisinin küçük bir bölümünde yetiştirdiği bıttım ağaçlarından elde ettiği gizven tanelerini kaynatarak organik bıttım sabunu elde eden Mehmet Veysel Varıl, yorucu olmasına rağmen dede mesleğini devam ettirdiğini söyledi.

Bıttım ağaçlarını aşılayarak fıstığa çevirmesi halinde çok daha fazla para kazanabileceğini ancak bunun yerine dede mesleğini devam ettirmeyi seçtiğini belirten Varıl, "Bu hayli yorucu bir iştir. Ağaçlara gözüm gibi bakıyorum. Uzun uğraşlardan sonra topladığım gizvenleri, kazanlarda 5 saat özel yöntemlerle kaynatıyorum. Kaynayan gizvenlerin yağ ve köpüklerinden bıttım sabunu elde ediyorum. Bu işi daha önce dedem yapardı ve sadece bizim için yapardı. Ben de 5 yıldan beri yapıyorum. Daha önce kendim ve ailem için yaptım ancak, yaptığım bıttım sabunları gün geçtikçe ilgi görmeye başladı ve satmaya başladım. Şu an siparişleri yetiştiremiyorum. Yaptığım bıttım sabunu tamamen doğaldır ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır, saç dökülmesine ve yağlı vücutlara büyük faydası vardır" dedi.

YURT DIŞINA İHRAÇ EDİYOR

Bıttım sabunlarını sadece Siirt kent merkezinde satmadığını, yurt geneline de gönderdiğini ve çok özel müşterilerinin olduğunu belirten Varıl, "Yurt genelinde birçok kente, aldığım sipariş üzerine gönderiyorum. Ancak daha çok Almanya, İngiltere, Fransa ve Norveç gibi ülkelerde bulunan Siirtli vatandaşlara gönderiyorum. Siparişlere göre yapıyorum ve kendilerine gönderiyorum. 100 kilo gelen bıttımdan ortalama 20-23 kilo bıttım sabunu elde ediyorum" diye konuştu.

KİLOSUNU 150-200 LİRADAN SATIYOR

Piyasada bulunan bıttım sabunlarının organik olmadığını söyleyen Mehmet Veysel Varıl, "Daha önceki yıllarda ilimizin köylerinde bu mevsimlerde üretiliyordu ve hemen hemen tüm köylüler kendileri için bıttım sabunu yaparlardı, ancak son yıllarda bu gittikçe azaldı ve şu an Siirt'te bu işi yapanlar parmakla sayılmaya başlandı. Ben bu işi zevkle yapıyorum. Piyasada bulunan bıttım sabunları organik değil, piyasada bıttım sabununun kilosu 50- 60 lira arasında satılıyor. Ben ise sabunun kilosunu 150- 200 lira arasında satıyorum, bunun nedeni ise benim sabunum tamamen organiktir" diye konuştu.

  • Güncel 04 Kasım 2018 23:52
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