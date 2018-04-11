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İngiltere, ABD'nin müdahalesine katılmaya hazır

İngiltere, ABD'nin müdahalesine katılmaya hazır

İngiliz televizyonu BBC, İngiltere Başbakanı May'in, Suriye'de askeri müdahaleye onaya hazır olduğunu duyurdu. İngiltere, hazırlanılan harekata Güney Kıbrıs üzerinden destek vermeye hazırlanıyor.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 22:01 - Güncelleme: 11-04-2018 22:01

Suriye Duma'da Beşşar Esad rejiminin kimyasal silahla 80 sivili öldürmesiyle birlikte Amerika harekete geçti. Donanma filosunu Akdeniz'e gönderen Amerika'ya en büyük destek İngiltere'den gelmeye devam ediyor.

İngiliz haber kanalı BBC, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Suriye'ye askeri müdahaleyi onaylamaya hazır olduğunu bildirdi. İngiliz Başbakan, olası bir müdahalede parlamentonun onayını aramayacak.

DEV DONANMA AKDENİZ YOLUNDA

ABD Deniz Kuvvetleri dün yaptığı açıklamada 5 ve 6'ıncı filolarını Akdeniz'e sevk ettiğini açıklamış, yapılan açıklamada 6 bin 500 personel ile yola koyulan filoda dev savaş makinelerinin de bulunduğu belirtilmişti.

İngiltere, hazırlanılan harekata Güney Kıbrıs üzerinden destek vermeye hazırlanıyor. Güney Kıbrıs'ta bulunan hava üssüne avcı tipi uçaklarını yerleştiren İngilizler, hem havada Suriye uçaklarını avlamayı, hem de taşıdığı mühimmat ile hava üslerine saldırmayı hedefliyor.

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  • Misafir 11 Nisan 2018 22:40 ‘ZARRAB’IN SAVCISINDAN’ TRUMP’A DARBE.. Berman, Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen’in ofisi ve evine baskın düzenledi.

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