  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBaşkent'te yeni eviniz Emlak Konut güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

İngiltere ABD'nin baskısıyla Venezüela'ya ait altınları transfer etmedi

İngiltere ABD'nin baskısıyla Venezüela'ya ait altınları transfer etmedi

İngiltere Merkez Bankasının, Venezüela Merkez Bankasının 1.2 milyar dolar değerindeki altın transferi talebini reddettiği ileri sürüldü.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 26-01-2019 09:40 - Güncelleme: 26-01-2019 09:40

Bloomberg'de yer alan habere göre, Venezuela Merkez Bankasının, İngiltere Merkez Bankasındaki 8 milyar dolarlık altın rezervinden, 1.2 milyar dolarlık kısmını transfer talebi reddedildi. Haberde, transfere, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, İngiliz meslektaşlarına uyguladıkları baskı nedeniyle izin verilmediği iddia edildi. 

Venezüela, aylardır İngiltere Merkez Bankasındaki rezervlerine ulaşmaya çalışıyor. Venezüella Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega, aralık ayında transfer anlaşması yapmak için İngiltere'ye gitmiş ancak sonuç alamamıştı.

Kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden, çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, düzenlediği basın toplantısında, silahlı kuvvetler personeline seslenerek "Maaşlarınızı ödeyemediği zaman, (Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro) gaspçıya ne kadar bağlısınız göreceğiz" demişti.

İNGİLTERE GUAIDO'YU DESTEKLİYOR
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Washington'da Amerikalı yetkililerle görüştükten sonra, "Nicolas Maduro’nun Venezüella’nın meşru lideri olmadığı açık. İngiltere, Juan Guaido’nun Venezüella’yı ileriye götürecek doğru kişi olduğuna inanıyor." ifadesini kullanmıştı.

VENEZÜELLA'DA 'MEŞRU DEVLET BAŞKANI' KRİZİ
Venezüella'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı. Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. 

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezüella'daki Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre vermişti.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İngiltere ABD'nin baskısıyla Venezüela'ya ait altınları transfer etmedi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Ocak 2019 10:01 HABERDE MADURO, ABD İLE TEMASLARI KESTİ DENMEKTE ACABA MADUROMU DEVLET VENEZULAMAI DEVLET...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro