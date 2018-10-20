İngilizler yeniden sokağa döküldü

İngiltere'de binlerce gösterici, Brexit'in gerçekleşeceği Mart 2019'dan önce AB'de kalmanın da seçenekler arasında olduğu Brexit anlaşması üzerine yeni bir referendum talep ediyor.
Yürüyüşün şimdiye kadar bu konudaki en fazla katılımlı gösteri olduğu belirtiliyor. Organizatörler, yürüyüşe yaklaşık 670 bin kişinin katıldığını açıkladı. Londra Polis Teşkilatı, gösterinin büyüklüğünü tahmin edemediklerini açıkladı. Londra'nın Parlamento Meydanı'na yürüyen göstericiler, AB bayrakları ve hükümet karşıtı pankartlar taşıdı. Bazı İngiliz milletvekilleri de yürüyüşe destek verdi.
Ancak Başbakan Theresa May, Brexit'in iptalini öngören bir referendum yapılmasına karşı çıkıyor.
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