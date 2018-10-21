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İngilizler yeniden sokağa döküldü

İngilizler yeniden sokağa döküldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzbinlerce Avrupa Birliği yanlısı İngiliz, yeni bir referandum yapılması talebiyle Cumartesi günü sokaklara döküldü.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 22:47 - Güncelleme: 21-10-2018 00:07

İngiltere'de binlerce gösterici, Brexit'in gerçekleşeceği Mart 2019'dan önce AB'de kalmanın da seçenekler arasında olduğu Brexit anlaşması üzerine yeni bir referendum talep ediyor.

Yürüyüşün şimdiye kadar bu konudaki en fazla katılımlı gösteri olduğu belirtiliyor. Organizatörler, yürüyüşe yaklaşık 670 bin kişinin katıldığını açıkladı. Londra Polis Teşkilatı, gösterinin büyüklüğünü tahmin edemediklerini açıkladı. Londra'nın Parlamento Meydanı'na yürüyen göstericiler, AB bayrakları ve hükümet karşıtı pankartlar taşıdı. Bazı İngiliz milletvekilleri de yürüyüşe destek verdi.

Ancak Başbakan Theresa May, Brexit'in iptalini öngören bir referendum yapılmasına karşı çıkıyor.

"DAHA İNGİLİZ NE OLABİLİR?"

Yürüyüş çağrısı yapan Londra Belediye Başkanı Sadıq Han, Parlamento Meydanı'nda yaptığı konuşmada referanduma karşı çıkanları eleştirdi, "İngiliz halkının yargısına güvenmekten daha demokratik, daha İngiliz ne olabilir?" dedi.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon da yürüyüşe destek mesajı gönderdi ve AB'de kalınması seçeneğini içeren bir referandumu destekleyeceğini söyledi.

Aynı saatlerde ise ülkenin kuzeyindeki Harrogate kendinde Brexit yanlıları başka bir yürüyüş gerçekleştirdi. Gösteri, Brexit kampanyasının öncüsü sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) eski lideri Nigel Farage tarafından düzenlendi. İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den ayrılacak, ancak Londra ile Brüksel arasındaki müzakerelerde henüz anlaşmaya varılamadı.

İngiltere'nin anlaşmasız AB'den ayrılma ihtimali de masada.

2016 yılının Haziran ayında yapılan referadumdan yüzde 52 oyla Brexit kararı çıkmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Tek Yol Sokaklar!___________________ 20 Ekim 2018 23:32 İngiltere'nin AB'den ayrılış süreci için formül bulunamazken, bugün yüz binler sokaktaydı..

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