İngilizler mest oldu: Hazard Moses'e dönüştü

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı 28 yaşındaki kanat oyuncusu Victor Moses, Göztepe maçında attığı golle kendi istatistik tablosundaki siftahını da yaptı.
İNGİLİZLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ: Chelsea’de bu sezon toplamda 6 karşılaşmada tercih edilen Moses, bunlarda gol veya asist üretememişti. Yeni Malatya maçının bitimine son 24 dakika kala oyuna girdikten sonra hareketlilik katan Moses, yine sonradan girdiği Göztepe maçında golünü attı, İngilizler’in dikkatini çekti.
HAZAR'DA DÖNÜŞTÜ: Ülkenin en büyük takımlarından biri için korkunç bir sezon oldu. Moses, Eden Hazard’a dönüşerek golü attı. 18 aylık yolculuğun başlangıcı fantastik oldu. Moses, F.Bahçe’yle uyum yakalayacak gibi.
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