İngilizler mest oldu: Hazard Moses'e dönüştü

İngiliz medyası, Chelsea’nin Fenerbahçe’ye kiralık verdiği Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses’ın, yeni takımında Eden Hazard’a dönüştüğünü yazdı.

İngilizler mest oldu: Hazard Moses'e dönüştü

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı 28 yaşındaki kanat oyuncusu Victor Moses, Göztepe maçında attığı golle kendi istatistik tablosundaki siftahını da yaptı.

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İngilizler mest oldu: Hazard Moses'e dönüştü

İNGİLİZLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ: Chelsea’de bu sezon toplamda 6 karşılaşmada tercih edilen Moses, bunlarda gol veya asist üretememişti. Yeni Malatya maçının bitimine son 24 dakika kala oyuna girdikten sonra hareketlilik katan Moses, yine sonradan girdiği Göztepe maçında golünü attı, İngilizler’in dikkatini çekti.

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İngilizler mest oldu: Hazard Moses'e dönüştü

ONA ŞANS VERMEDİLER: Moses’la ilgili yapılan analiz haberde şu ifadeler yer aldı: Benitez şans verdi, Conte de onu fark etti ve verdi. Mourinho çekimserdi, Sarri de denemedi. İstediği şanstı. Bazı yeteneklerini sonradan sahaya süren Fenerbahçe, Göztepe karşısında büyüdü.

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İngilizler mest oldu: Hazard Moses'e dönüştü

HAZAR'DA DÖNÜŞTÜ: Ülkenin en büyük takımlarından biri için korkunç bir sezon oldu. Moses, Eden Hazard’a dönüşerek golü attı. 18 aylık yolculuğun başlangıcı fantastik oldu. Moses, F.Bahçe’yle uyum yakalayacak gibi.

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