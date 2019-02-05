İngilizler mest oldu: Hazard Moses'e dönüştü

ONA ŞANS VERMEDİLER: Moses’la ilgili yapılan analiz haberde şu ifadeler yer aldı: Benitez şans verdi, Conte de onu fark etti ve verdi. Mourinho çekimserdi, Sarri de denemedi. İstediği şanstı. Bazı yeteneklerini sonradan sahaya süren Fenerbahçe, Göztepe karşısında büyüdü.